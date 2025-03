Ballando con le stelle (già) torna in tv: lo spin off e l’annuncio a sorpresa su Mariotto Squadra che vince non si cambia, e il successo immutato di Ballando ha fatto considerare alla rete del servizio pubblico la possibilità di uno show collegato

La Rai sembra pronta a lanciare una nuova versione di Ballando con le Stelle nella primavera del 2025. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’emittente pubblica sta valutando l’introduzione di uno spin-off che potrebbe arricchire ulteriormente il palinsesto primaverile.

Ballando con le Stelle: dettagli sullo spin-off

Secondo le prime indiscrezioni, lo spin-off dovrebbe andare in onda per quattro puntate, ogni venerdì sera, dal 9 al 30 maggio 2025, in prima serata su Rai 1. La scelta del venerdì rappresenta una novità rispetto alla tradizionale collocazione del sabato sera del programma originale. Inoltre, questa versione potrebbe proporre una formula rinnovata, con una maggiore attenzione alle esibizioni artistiche e alle coreografie spettacolari.

Le anticipazioni di Ivan Zazzaroni: torna Guillermo Mariotto

Ivan Zazzaroni, storico giudice del programma, ha lasciato intendere che la giuria rimarrà invariata, affermando: "Ti immagini Milly che cambia?". Questo significa che dovrebbero essere confermati anche Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, nonostante le recenti tensioni emerse nelle ultime puntate dello show. La continuità della giuria potrebbe rappresentare un punto di forza per il nuovo format, garantendo ai telespettatori volti familiari e giudizi coerenti con lo stile del programma.

Cosa cambierà rispetto al format originale di Milly Carlucci

La vera novità dello spin-off potrebbe risiedere nei protagonisti. Stando alle voci di corridoio, la nuova versione di Ballando con le Stelle vedrà la partecipazione di alcuni volti storici del programma, ma sarà soprattutto incentrata sui ballerini professionisti, dando loro maggiore spazio e visibilità. Questo cambio di prospettiva potrebbe offrire un’opportunità unica per i maestri di ballo di mostrare il loro talento senza le limitazioni imposte dalla presenza dei concorrenti vip.

Le strategie della Rai

La Rai ha dimostrato di voler puntare su format consolidati per il proprio palinsesto, cercando di ottimizzare il successo di programmi di punta. Dopo l’addio a Il Cantante Mascherato, la rete sta cercando un’alternativa che possa mantenere alto l’interesse del pubblico. Ballando con le Stelle, con il suo seguito affezionato, sembra essere la scelta più sicura per garantire ascolti soddisfacenti in primavera.

Una scelta rischiosa?

La decisione della Rai di puntare su uno spin-off nasce dal grande successo della recente edizione di Ballando con le Stelle, ma non tutti sono convinti che sia la mossa giusta. Alcuni esperti ritengono che una versione primaverile possa inflazionare il brand e togliere interesse alla versione principale del talent. Inoltre, il rischio di un calo di ascolti rispetto al format originale potrebbe mettere in discussione la riuscita dell’operazione.

Tuttavia, se il nuovo format riuscirà a differenziarsi e a mantenere un livello qualitativo elevato, potrebbe rivelarsi una strategia vincente. Per ora, non resta che attendere la conferma ufficiale e scoprire se questa nuova scommessa televisiva riuscirà a conquistare il pubblico.

