Sonia Bruganelli, replica epica agli hater dopo gli attacchi per una foto di 'coppia' (senza Madonia) L'imprenditrice ha postato sui social una foto con un suo collaboratore storico ed è stata fortemente criticata. Ma la sua risposta non è tardata ad arrivare.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Sonia Bruganelli negli ultimi mesi è stata spesso al centro della scena per via della sua vita privata. Dopo la separazione da Paolo Bonolis, la sua storia d’amore con Angelo Madonia è stata spessissimo sotto ai riflettori, tra presunte crisi, paparazzate e i vari battibecchi sul palco di Ballando con le Stelle, dancing show dove l’imprenditrice si è cimentata come ballerina e il suo compagno era invece uno dei maestri. La grande esposizione, purtroppo, ha portato con se anche numerose critiche e attacchi da parte degli hater, che sui social non si sono mai risparmiati da commenti offensivi e inutili. Proprio come è accaduto nei giorni scorsi dopo che Bruganelli ha postato su Instagram una foto con un suo collaboratore storico, scambiato per una nuova fiamma dai leoni da tastiera, i quali hanno subito lanciato accuse e giudizi. Questa volta, però, l’ex opinionista del GF non è stata in silenzio e ha risposto per le rime.

Sonia Bruganelli replica agli hater: "Se volete insultare fatelo…"

È bastata una foto con un uomo sul suo profilo Instagram perché Sonia Bruganelli ricevesse una valanga di insulti da decine di hater. L’immagine ritraeva l’imprenditrice in compagnia di un suo collaboratore storico e la didascalia ironica recitava: "Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano". I leoni da tastiera, però, hanno subito pensato si trattasse di una nuova fiamma e senza ragionarci tanto hanno commentato velenosi: "Il grande Paolo Bonolis direbbe ‘Avanti un altro'", "Mi chiedo come un uomo intelligente come Bonolis abbia fatto a star tanto tempo con una persona così superficiale", "Come fanno certi uomini a stare con una donna di 51 anni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nessuno ha capito l’ironia di Sonia, tanto che lei si è trovata costretta a fare una storia per chiarire e replicare per le rime: "Io faccio questa storia perché dopo il post di ieri sul mio profilo ho letto di tutto. Ok, ognuno può dire quello che vuole, però prima di fare figuracce, di dire cose senza senso, ma cavolo volete leggerlo il post? Voi guardate la foto e poi non leggete quello che c’è scritto sotto. Questa è proprio l’attitudine di moltissime persone in generale, poi sui social ancora di più".

E ancora:

Guardate le cose, guardatele, c’è una foto ok e cosa c’è scritto? Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano e poi ci sono le risate, poi ci sono dei commenti del diretto interessato, della persona che sta ora con me, che ridono e scherzano, quindi che vuol dire? Vuol dire che sto scherzando e invece avete scritto la qualunque veramente. (…) Se volete insultare fatelo a prescindere ok, però dite ‘Guarda a me della foto non m’interessa niente, mi stai sulle scatole’ e ci sta, però sarebbe meglio.

Potrebbe interessarti anche