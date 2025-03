Sonia Bruganelli, il dolce messaggio a sorpresa per Paolo Bonolis: cosa ha scritto all'ex marito La produttrice tv ha pubblicato una foto sui social insieme all’ex marito e ai figli Silvia, Davide e Adele in occasione della festa del papà: cosa ha detto

Sonia Bruganelli ringrazia Paolo Bonolis. Oggi mercoledì 19 marzo 2025 la produttrice tv ha infatti pubblicato una foto insieme all’ex marito e ai figli Silvia, Davide e Adele, dedicando – in occasione della festa del papà – delle dolci parole al conduttore. A quasi due anni dalla separazione (e la rivelazione del tradimento), dunque, i due dimostrano di essere ancora più uniti che mai dall’amore per la famiglia e per i tre figli. Scopriamo cosa ha detto Sonia Bruganelli e tutti i dettagli.

Sonia Bruganelli, la dedica a Paolo Bonolis sui social: cosa ha detto

Dopo avere dedicato delle commoventi parole al padre Massimo (scomparso nel 2019), Sonia Bruganelli ha voluto parlare anche dell’altro ‘papà’ della sua vita, vale a dire quello dei suoi figli: Paolo Bonolis. Oggi mercoledì 19 marzo 2025 – in occasione di San Giuseppe, la festa del papà – la produttrice tv ha infatti scritto un dolce messaggio sui social all’ex marito con cui, com’è noto, è rimasta in buoni rapporti. A quasi due anni dalla separazione i due sono rimasti uniti anche e soprattutto come famiglia, uniti dall’amore per i tre figli Silvia (nata nel 2003), Davide (classe 2004) e Adele, venuta alla luce nel 2009.

"Grazie per avermi reso mamma di questi tre gioielli" ha scritto Sonia sui social, taggando Paolo Bonolis tra le sue storie su Instagram con tanto di canzone (My Father’s Eyes del chitarrista Eric Clapton) a fare da dedica. L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha pubblicato una foto insieme alla sua famiglia ‘allargata’ con anche Martina e Stefano, i due figli del conduttore nati dal matrimonio con Diane Zoeller rispettivamente nel 1982 e nel 1984: "E anche per i tuoi due gioielli che ho avuto la fortuna di potere amare" ha aggiunto Bruganelli, dimostrando di essere rimasta molto legata all’intera famiglia Bonolis.

Il rapporto con l’ex marito e la ‘nuova’ vita con Angelo Madonia

Oggi Sonia Bruganelli è impegnata con Angelo Madonia (recentemente avvicinato al cast de L’Isola dei Famosi), definito da lei stessa "un compagno di vita" più che un semplice fidanzato. "Diciamo che standomi vicino, è stato per sua sfortuna nel posto sbagliato al momento sbagliato: ha preso tutto il pacchetto" svelò la produttrice tv a Verissimo da Silvia Toffanin. Oggi la burrascosa rottura con Paolo Bonolis – come dimostrato dalla dedica pubblicata sui social – appartiene al passato, così come il tradimento all’origine della crisi svelato dall’ex opinionista del Grande Fratello a Belve lo scorso dicembre. E su Madonia – come detto – non ci sono dubbi: ""Mi reputo fortunata perché ho una persona accanto a me che comprende e mi vuole bene e alla quale voglio bene. È una persona intelligente e consapevole dell’affetto che nutro verso il mio ex marito".

