Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, innamorati e soci in affari: il ballerino cambia lavoro Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo ambizioso progetto dell'ex ballerino di Ballando, in cui troviamo anche lo zampino della compagnia Sonia Bruganelli.

Dopo aver chiuso con la difficile esperienza a Ballando con le stelle, Angelo Madonia torna in scena con qualcosa che lo rappresenta maggiormente, un progetto suo, lontano dal mondo della TV ma forse più adatto al suo carattere e al suo modo di fare spigliato: si chiama Passi di Vita, si tratta del suo primo podcast: un progetto ambizioso prodotto dalla Sdl.tv di Sonia Bruganelli, che quindi oltre ad essere sua compagna nella vita, lo diventerà addirittura anche professionalmente. Madonia cambierà quindi veste, da quella di ballerino a quella di speaker e conduttore audio, che racconterà e cercherà di coinvolgere il pubblico di ascoltatori.

Angelo Madonia: dalla pista da ballo al microfono

Dopo anni trascorsi da comprimario in programmi televisivi di vario tipo, il ballerino siciliano si mette finalmente al centro della scena con appunto Passi di Vita, non solo un podcast sulla danza, come molti potrebbero pensare, ma un percorso fatto di storie, emozioni e confessioni, in cui ogni episodio diventa un’occasione per scoprire il lato umano e profondo degli artisti. Un modo per restituire autenticità a un’arte spesso vista solo come spettacolo.

Sulla pagina Instagram ufficiale di Sdl.tv, si legge una chiara dichiarazione di intenti: "Il primo ospite del podcast Passi di Vita sarà Giuliano Peperini, che racconterà il suo incredibile percorso: dai sogni di un bambino apparentemente fuori posto alla consacrazione come coreografo di fama internazionale. Un incontro imperdibile con il maestro che ha rivoluzionato il mondo della danza e dello spettacolo. Non perderti il racconto di un uomo che ha fatto della sua arte una vera passione! Dal 3 aprile, lasciati ispirare dal mondo della danza con Angelo Madonia. Su tutte le piattaforme. Preparatevi a scoprire tutti i segreti del suo straordinario percorso!". Insomma, sembra che entrambi siano molto lanciati nel progetto.

L’aiuto di Sonia Bruganelli dopo Ballando con le stelle

L’addio improvviso a Ballando con le stelle è stato un colpo difficile da digerire, ma non ha fermato il suo slancio. Anzi, è diventato l’occasione per ripartire. Madonia ha continuato a esibirsi e a collaborare con realtà prestigiose come la Peparini Academy, senza mai smettere di credere nella forza del suo mestiere. Il podcast nasce proprio da questo desiderio: rimettere al centro l’arte e la passione, anche quando tutto sembra andare storto. Con la sua solita emotività e il suo fare pungente, Madonia potrà raccontare dei suoi ospiti con delicatezza e rispetto. È probabilmente il suo modo di tornare, con discrezione, ma con la determinazione di chi sa di avere ancora tanto da dire. Non è un caso che alla produzione ci sia proprio la Bruganelli, dato la sua Sdl.tv si sta sempre più affermando come casa di contenuti originali e curati, e Passi di Vita si inserisce in questa linea facilmente. Ma oltre all’aspetto professionale, dietro questo progetto tra i due innamorati c’è una sintonia personale forte, fatta di stima e rispetto.

