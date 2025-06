Andrea Bocelli: i concerti e le canzoni in streaming, nell'attesa di Polvere e gioia in coppia con Jannik Sinner Sinner e Bocelli sorprendono con una collaborazione inedita: nasce il brano Polvere e Gloria. Intanto, ecco dove guardare i concerti del tenore in streaming.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fonte: Mediaset Infinity

Uno è il tenore che l’intero mondo ci invidia, l’altro è il campione che, negli ultimi anni, sta riscrivendo la storia del tennis. Cosa bolle in pentola tra Andrea Bocelli e Jannik Sinner? A quanto pare c’è un progetto inedito in vista, ma ve ne parleremo dopo. Bocelli è un artista carismatico, straordinario e amato: la sua voce inconfondibile lascia un segno nel cuore di coloro che lo ascoltano e fa venire i brividi (in senso positivo, chiaramente) per le emozioni che è in grado di suscitare. Quindi vi chiediamo: siete curiosi di sapere dove guardare i suoi concerti in streaming? Se la risposta è affermativa, allora vi sveliamo subito dove trovarli.

Andrea Bocelli, dove vedere i suoi concerti in streaming

Non molto tempo fa, Andrea Bocelli ha raggiunto un traguardo importantissimo: ben trent’anni di carriera. Per l’occasione, il tenore internazionale (e orgoglio italiano) ha deciso di festeggiare con un concerto evento, tra familiari, amici e star hollywoodiane (e non solo), in una location incantevole. Lo show si chiama Andrea Bocelli – 30 The Celebration e Canale 5 lo ha trasmesso sulla prima rete. Due serate evento, condotte da Michelle Hunziker, che hanno celebrato la meravigliosa carriera del tenore, uno degli artisti italiani più amati al mondo. L’evento si è svolto nel Teatro del Silenzio a Lajatico, suo paese natale in Toscana, e ha rappresentato un’occasione speciale per festeggiare con tutte le persone aa lui più care. Bocelli ha interpretato il suo celebre repertorio ed è stato protagonista di emozionanti duetti con artisti di fama mondiale.

Nella prima serata sul palco con lui sono saliti: Zucchero, Placido Domingo, José Carreras, Giorgia, Virginia Bocelli, Elisa, Ed Sheeran, Johnny Depp, Matteo Bocelli, Brian May dei Queen, Nadine Sierra, Aida Garifullina, Kevin James, Amos Bocelli, Christian Nodal e Shania Twain. Lo show è visibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Polvere e Gloria, il brano che unisce Andrea Bocelli e Jannik Sinner

Andrea Bocelli e Jannik Sinner hanno collaborato ad un progetto musicale inedito: la canzone Polvere e Gloria, uscita il 20 giugno per Decca Records / Universal Music. Il brano rappresenta un dialogo tra generazioni e percorsi diversi, uniti dalla passione e dalla determinazione. Cantato in italiano e inglese, vede Bocelli interpretare versi solenni, mentre Sinner interviene con riflessioni personali espresse come pensieri ad alta voce, tra cui: "Tutto quello che devi fare è essere te stesso", "Migliorare ogni giorno", "Il talento non esiste, deve essere guadagnato". Il pezzo è stato scritto da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope, Andrea Bocelli e prodotto da Pierpaolo Guerrini. È un omaggio alla fatica e alla bellezza del percorso personale, alla "linea sottile che trasforma la polvere in gloria". Il videoclip, diretto da Gaetano Morbioli, alterna immagini private dell’infanzia e adolescenza di Bocelli e Sinner con riprese attuali nella tenuta toscana del tenore, offrendo uno sguardo autentico e intimo sul loro incontro.

Andrea Bocelli ha dichiarato: "Polvere e Gloria è un inno al valore della perseveranza, alla nobiltà della fatica quotidiana che trasforma ogni passo incerto in parte di un disegno più grande", aggiungendo: "condividere questo percorso con Jannik è stato affascinante". E ha sottolineato: "Mondi diversi – ha sottolineato il tenore – ma vicini nell’impegno, nella disciplina, nella ricerca costante di autenticità e bellezza. E confesso di essere suo tifoso da sempre, affascinato non solo dal suo talento, ma anche dalla sua umiltà e dalla sua forza interiore". Jannik Sinner, dal canto suo, ha detto: "Molto onorato e felice di far parte di questo progetto con Andrea, che da trent’anni è una voce unica e straordinaria, bandiera del nostro paese nel mondo", aggiungendo: "Non avrei mai potuto immaginare di sentire la mia voce in un suo brano, tutto questo è un’emozione forte".

