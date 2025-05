Isola dei Famosi, Simona Ventura e il commento glaciale su Antonella Mosetti: "Tombale" Super Simo minimizza il passato con la Mosetti, poi racconta cosa pensa davvero della nuova edizione del reality e quali concorrenti aspetta con più impazienza.

Simona Ventura torna in uno dei programmi che l’ha fatta più amare dal pubblico. Stavolta non nelle spiagge assolate dell’Honduras, ma nel comodo studio de L’Isola dei Famosi, quel programma che lei stessa trasformò in un cult quando ancora andava in onda sulla Rai. Quest’anno non ci sarà da comandare il gioco, ma da commentarlo: come sappiamo sarà infatti opinionista accanto alla nuova conduttrice, Veronica Gentili. Ecco cosa ha rivelato la ‘Tigre di Chivasso’ a La Repubblica, in una lunga intervista.

Simona Ventura contro Antonella Mosetti: pace fatta

Nel cast di questa nuova edizione, al via il 7 maggio su Canale 5, spunta anche un nome che in passato ha fatto discutere parecchio: Antonella Mosetti. Il pubblico con un po’ di memoria ricorderà la tresca con Stefano Bettarini, ai tempi ancora marito della Ventura. E così, inevitabilmente, qualcuno ha storto il naso (soprattutto tra i vertici Mediaset a quanto si vocifera), ma non la Ventura. Simona a riguardo è stata secca e cristallina: "Tutto prescritto. Tombale". Come a dire: non c’è più nulla da dire, è acqua passata. Nessuna polemica o tentativo di rispolverare vecchi drammi, almeno per ora.

Ventura premia Veronica Gentili e anticipa i naufraghi più attesi

Più che al gossip, Simona guarda con interesse al programma in sé. A colpirla sono soprattutto alcuni concorrenti inediti per il contesto, come gli ex politici Mario Adinolfi e Dino Giarrusso. "I nuovi personaggi della tv sono i politici, hanno più ore di trasmissione degli attori. Vederli in un contesto completamente diverso è curioso", ha spiegato E sulla scelta di Veronica Gentili alla conduzione, Ventura non si risparmia nei complimenti, chiarendo che le piace. In particolare sembra apprezzare la volontà della conduttrice di: "Tornare all’essenziale, alla pulizia delle prime edizioni, in fondo è un reality di sopravvivenza".

Il profondo legame con L’Isola dei Famosi

Super Simo sa bene cosa significhi affrontare L’Isola, perché l’ha vissuta sulla pelle. Partecipò lei stessa, come concorrente, in un momento complicato della sua carriera. E anche se oggi non rifarebbe quell’esperienza, ammette che le fu utile per rimettersi in gioco: "Mi ha riavvicinato alla gente. Ero chiusa in me stessa, mi ero accartocciata". Poi arrivò la mano tesa di Maria De Filippi: "Dopo L’Isola, mi offrì Temptation Island e Amici, le sarò eternamente grata. Dal 2016 è stata una cavalcata". Un periodo di grande rinascita, personale e professionale, che le ha permesso di ritrovare fiducia e centralità nel mondo dello spettacolo.

Oggi Simona Ventura non ha tempo da perdere con le polemiche. Nemmeno con chi, in passato, potrebbe averla ostacolata in TV, anzi a riguardo è fatalista: "Succede nel mio mestiere. Non essere stata chiamata per un progetto è stata un’occasione persa per me, utile a qualcun altro. C’è posto per tutti. Non sono una santa, è che non ho il tempo per vendicarmi". E se qualcuno si aspettava scintille con la Mosetti, resterà deluso. La Ventura va avanti come ha sempre fatto. Con un nuovo percorso da opinionista, e la sua consueta battuta pronta.

