L'Isola dei Famosi 2025 fa il primo passo falso: Mediaset ritira subito lo spot pubblicitario. Cosa è successo Dalle critiche infuocate sui social alla decisione di cambiare rotta: il dietro le quinte della sostituzione dello spot Mediaset più discusso della stagione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è ancora partita, eppure è già sulla bocca di tutti. Colpa, o merito, di un primo spot che ha fatto tanto parlare quanto discutere, al punto che Mediaset ha deciso di ritirarlo a tempo di record. Alla conduzione c’è Veronica Gentili, alla sua prima esperienza con il reality di Canale 5, e proprio su di lei si è concentrato il fuoco delle critiche.

Isola dei Famosi: la reazione negativa al primo spot

L’idea iniziale era chiara: Veronica Gentili immersa in una natura selvaggia, evocativa e potente, a raccontare con tono solenne il cuore di L’Isola dei Famosi. "È la natura che comanda: il fuoco, il vento, l’acqua… questa è l’Isola!". Tutto molto scenografico sulla carta, ma nella pratica il risultato ha lasciato molti perplessi. "Qualcuno dica alla Gentili che non siamo sordi, non abbiamo bisogno di leggerle il labiale", ha scritto un utente, mentre altri hanno avanzato il sospetto che lo spot fosse addirittura stato "Creato con l’intelligenza artificiale", tanto era considerato innaturale. La recitazione è stata giudicata asettica, poco coinvolgente, quasi meccanica, e in rete è partito un passaparola implacabile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La decisione di Mediaset: ritirare tutto

Di fronte a un’ondata così travolgente di commenti negativi, Mediaset non ha perso tempo. Via il primo spot e dentro una nuova versione, più semplice, più sobria, più rassicurante. Questa volta Veronica Gentili appare in primissimo piano, senza scenografie spettacolari né effetti speciali, e si limita a scandire poche, chiare parole: "Nell’isola non c’è nulla di scontato, ogni cosa è una conquista: un fuoco, un riparo, del cibo… L’Isola sta tornando!". Un messaggio diretto, privo di fronzoli, studiato per riconquistare la fiducia del pubblico e per dare un’immagine della conduttrice più autentica, più vicina alla sua naturalezza televisiva.

Le nuove prospettive per L’Isola dei Famosi

Nonostante la falsa partenza, l’attesa per L’Isola dei Famosi rimane alta. Il debutto è fissato per giovedì 7 maggio, in contemporanea con le ultime, sofferte puntate di The Couple, il reality di Ilary Blasi che rischia di chiudere anticipatamente per ascolti sotto le aspettative. In questa nuova edizione, Veronica Gentili sarà affiancata da Simona Ventura come unica opinionista, mentre Pierpaolo Pretelli accompagnerà i naufraghi nelle loro avventure dall’altra parte del mondo. Mediaset sa bene che in un panorama televisivo così competitivo non ci si può permettere esitazioni, soprattutto dopo i recenti flop dei reality della rete.

Potrebbe interessarti anche