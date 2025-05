Simona Ventura alla Domenica Sportiva. Anzi no. Il retroscena sulla ‘rivolta’ interna in Rai Spunta un retroscena sul mancato approdo di ‘SuperSimo’ alla guida della Domenica Sportiva. Ecco cosa sarebbe successo e quale sarà il futuro della conduttrice dopo l’Isola dei famosi

Simona Ventura è attualmente alle prese con il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi 2025, il reality condotto da Veronica Gentili e in onda su Canale 5 da due settimane. Nei giorni scorsi, però, c’è stata una trattativa sottotraccia con la Rai venuta a galla nelle ultime ore. A quanto pare, infatti, ‘Super Simo’ sarebbe stata la prima scelta dei vertici di Viale Mazzini per condurre un programma storico della seconda rete, la mitica Domenica Sportiva. L’accordo però sarebbe saltato a causa dell’inaspettata presa di posizione del comitato di redazione di RaiSport. Ecco cos’è successo.

Simona Ventura alla Domenica Sportiva: il retroscena sul mancato accordo

Nella sua lunga carriera, Simona Ventura è transitata anche dagli studi della Domenica Sportiva, di cui è stata co-conduttrice nel biennio 1992-1994 al fianco del mitico Sandro Ciotti. La sua fu una presenza in un certo senso rivoluzionaria per lo storico programma Rai che racconta i temi salienti dello sport: fino al suo arrivo, infatti, la presenza femminile era sempre stata marginale all’interno del programma, mentre Simona ne diventò preso uno dei simboli presso i telespettatori. Anche per il suo passato all’interno della trasmissione, il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, secondo quanto svela il sito Affaritaliani, avrebbe pensato di affidare la conduzione della prossima edizione alla Ventura, che sulla carta avrebbe avuto tutte le carte in regola per svolgere al meglio tale compito essendo anche ottima conoscitrice di sport. Peccato che tale ipotesi, a quanto pare, non sia piaciuta al Comitato di redazione di Rai sport, che si sarebbe messo di traverso rispetto alla prospettiva di vedere Simona Ventura conduttrice al posto di Simona Rolandi, uno dei volti storici dello sport Rai. "Una esterna che conduce uno storico programma di testata? Giammai" scrive Affaritaliani, che svela anche che anche i membri del cast fisso della Domenica Sportiva si sarebbero espressi contro questa eventualità.

Saltata l’ipotesi Ventura, Petrecca nei prossimi giorni scioglierà le riserve e deciderà il nome a cui affidare la prossima stagione della trasmissione. A questo punto l’ipotesi più solita è la conferma di Simona Rolandi. In caso contrario si opterebbe per un altro volto interno alla redazione di Raisport.

Il futuro di Simona Ventura in Rai

E Simona Ventura? Quale sarà il suo futuro in Rai? Al termine dell’esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi, la conduttrice torinese rientrerà in Rai, dove il prossimo settembre sarà ancora alla guida della nuova stagione di Citofonare Rai2, il programma mattutino che conduce insieme all’amica Paola Perego. I vertici Rai, inoltre, vorrebbero affidare alla Ventura anche un nuovo format – di genere reality – da trasmettere sulla seconda rete.

