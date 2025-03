Signorini e Pretelli, pasticcio sull'Isola dei famosi e Salemi: la gaffe fa infuriare il web. E Giulia interviene Alfonso Signorini ha forse sganciato una battuta di troppo? Il conduttore scivola su Giulia Salemi e i social insorgono. Nel mirino anche un like di Pretelli

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Alfonso Signorini si trova al centro di una nuova polemica dopo una battuta su Giulia Salemi pronunciata durante un podcast. Le sue parole hanno scatenato una reazione immediata sui social, con molti utenti che hanno ritenuto il commento inopportuno e offensivo. La situazione si è aggravata quando Pierpaolo Pretelli, compagno di Giulia, è finito nel mirino per un like giudicato poco opportuno.

La frase di Alfonso Signorini che ha fatto discutere

Durante il podcast, Signorini ha commentato la nomina di Pierpaolo Pretelli come inviato de L’Isola dei Famosi e ha aggiunto con tono ironico: "E la Salemi rimane al palo". Questa affermazione è stata subito interpretata come una frecciatina alla carriera televisiva di Giulia Salemi, alimentando il malcontento tra i suoi sostenitori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Amedeo Venza porta il caso sui social

Amedeo Venza ha acceso ulteriormente il dibattito condividendo la vicenda nelle sue Instagram Stories. "Sta facendo discutere (giustamente) una battuta di Signorini durante un podcast di alcune ore fa nei confronti di Giulia Salemi! Io ovviamente, prima di criticare, ho chiesto (sotto il post) che qualcuno mi spiegasse cosa fosse accaduto", ha scritto Venza, dando voce alle polemiche in corso.

Il like di Pierpaolo Pretelli alimenta la polemica

Ad aggiungere benzina sul fuoco è stato un like di Pierpaolo Pretelli a un post che riprendeva la battuta di Signorini. Molti utenti hanno visto in questo gesto un segnale di approvazione, alimentando il sospetto che tra Giulia e Pierpaolo ci siano tensioni. "Non capisco come abbia potuto mettere quel like, era davvero necessario?", ha scritto un utente su X. Poco dopo, il like è stato rimosso, ma il danno era ormai fatto.

Le reazioni dei fan tra indignazione e polemiche

Molti utenti hanno criticato aspramente la battuta di Signorini, ritenendola fuori luogo. "Signorini ha nuovamente dimostrato di non avere filtri, questa non è ironia ma semplice mancanza di rispetto", ha commentato un fan. Un altro utente invece sottolinea su Instagram: "Battuta infelice… Like di Pretelli osceno". Poi c’è chi si lancia in pareri più aggressivi: "Caro Alfonsino lingua biforcuta, fossi io Giulia ti toglierei subito il segui, e pensa alla trasmissione che stai conducendo che fa schifo". Altri, invece, hanno cercato di ridimensionare l’accaduto, sostenendo che si trattasse solo di uno scherzo.

Giulia Salemi risponde con ironia

Nonostante le polemiche, Giulia Salemi ha deciso di rispondere con leggerezza. Sotto il video del podcast, ha commentato: "La tua bastardina prefe ti aspetta al palo per un caffè". Un modo per sdrammatizzare, anche se le critiche a Signorini continuano a circolare sui social. La vicenda ha acceso un intenso dibattito tra chi condanna le parole di Signorini e chi le considera solo una battuta. Una cosa è certa: il web non dimentica e il caso resta aperto.

Potrebbe interessarti anche