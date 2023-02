Sex Education, addio alla storica protagonista: fan disperati Nella prossima stagione della serie "a luci rosse" non ci sarà più Maeve, interpretata da Emma Mackey. Ma tanti altri protagonisti hanno detto basta: chi sono

Fonte: Ufficio Stampa Netflix

È senza dubbio uno dei personaggi più amati di Sex Education, ma se i fan sperano di rivedere Maeve Wiley sul piccolo schermo, sono destinati a rimanere delusi. La co-protagonista della serie tv targata Netflix, tra i maggiori successi della piattaforma, sta infatti per abbandonare i suoi compagni di avventure: a rivelarlo è stata la sua interprete, l’attrice britannica Emma Mackey.

Emma Mackey lascia Sex Education

In un’intervista rilasciata dall’attrice a RadioTimes.com in occasione dell’uscita della quarta stagione di Sex Education, Mackey ha infatti confessato di essere pronta a uscire per sempre dal personaggio di Meave, che fin dai primi episodi è entrato nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. L’attrice ha raccontato di come lei e gli altri protagonisti abbiano recentemente concluso le riprese del quarto e attesissimo capitolo della serie, in uscita su Netflix probabilmente entro la fine del 2023. L’intervistatore le ha poi chiesto un commento sulla sua presenza in un’eventuale quinta stagione (che, visto l’enorme successo della serie, potrebbe essere seriamente presa in considerazione dai produttori); Emma Machey non ha però lasciato aperto nemmeno uno spiraglio: "Stagione 5? Abbiamo finito di girare la quarta la settimana scorsa. No, non penso che sarà nella stagione 5. Ho detto addio a Maeve", ha rivelato.

Sex Education, tutti gli addii

Un duro colpo per tutti i fan di Sex Education, che vorrebbero senza dubbio rivedere Otis, Meave e tutti gli altri protagonisti ancora una volta insieme sul piccolo schermo. Niente paura, però: la sua presenza è certa almeno per i prossimi episodi in arrivo su Netflix. Lo stesso si può dire di Ncuti Gatwa, che per quattro stagioni ha prestato il volto a Eric, il migliore amico di Otis. Come da lui stesso annunciato tramite social, il termine delle riprese del quarto capitolo coincide con il suo addio al suo personaggio; l’attore ha nuovi progetti: è infatti il nuovo Doctor Who. Sono invece numerosi gli attori che hanno scelto di lasciare Sex Education alla fine della terza stagione: tra loro Simone Ashley, volto di Olivia (nonché star della seconda stagione di Bridgerton, grazie alla quale ha ottenuto un enorme successo), e Patricia Allison, che interpretava Ola, la figlia di Jakob. Nel quarto capitolo della serie non vedremo nemmeno Tanya Reynolds nel ruolo di Lily e Rakhee Thakrar in quello della professoressa Sands.

Potrebbe interessarti anche