Luisa Ranieri, i film più belli in attesa del ritorno in grande stile sulla Rai: dove la vedremo Il prossimo autunno l'attrice torna con La Preside, una nuova serie che racconta la lotta contro l'abbandono scolastico.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Il prossimo autunno Luisa Ranieri torna in Rai con La Preside, una nuova serie che vede l’attrice nel ruolo di Eugenia Carfora, un’ispiratrice dirigente scolastica dell’Istituto tecnico "Francesco Morano" a Caivano, alle porte di Napoli. La fiction racconta la sua lotta contro abbandono scolastico e criminalità nel tristemente famoso Parco Verde. A fianco di Ranieri recita anche suo marito, Luca Zingaretti, che figura sia come attore sia come produttore, tramite la loro casa Zocotoco.

In attesa di rivedere Ranieri sul piccolo schermo, tutti gli appassionati dell’attrice possono dare una sbirciatina alle varie piattaforme streaming in cui sono presenti a catalogo alcuno dei suoi film e serie più belli. Da Le indagini di Lolita Lobosco (visibile su Rai Play), a Nuovo Olimpo, È stata la mano di Dio o Parthenope (su Netflix). Curiosi di scoprire di più? Allora guardate il Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche