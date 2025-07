The Paper, l'esplosivo spin-off di The Office: la data di uscita svelata con un video che fa impazzire i fan The Paper, l'attesissimo spin-off di The Office, debutta a settembre: una nuova sfida editoriale, vecchi amici e tanto umorismo nel mockumentary più atteso.

La serie The Office ‘rinasce’ con il super atteso spin-off, The Paper, che arriverà molto presto sul piccolo schermo. L’incredibile mondo dell’editoria, con i suoi personaggi iconici, è pronto a intrattenere il suo pubblico e a farlo sorridere nuovamente con delle nuove ed esilaranti avventure. Adesso però avranno un altro compito, quello di risollevare la redazione di un giornale caduto in disgrazia. Siete curiosi di saperne di più? Non dovete fare altro che proseguire la lettura di questo articolo.

The Paper, arriva (finalmente) lo spin-off di The Office: ecco quando lo vedremo!

Peacock ha annunciato la data di uscita di The Paper, spin-off di The Office: la serie debutterà il 4 settembre con quattro episodi, in concomitanza con l’uscita cartacea del Toledo Truth Teller, il giornale fittizio protagonista del nuovo mockumentary sul posto di lavoro. Prodotta da Daniels e Koman, The Paper vede coinvolti anche i creatori di The Office UK Ricky Gervais e Stephen Merchant, oltre ai produttori esecutivi Howard Klein e Ben Silverman per Banijay Americas. Ideata da Greg Daniels (The Office, King of the Hill) e Michael Koman (Saturday Night Live, Nathan For You), la serie segue la troupe che aveva documentato la filiale di Scranton della Dunder Mifflin mentre trova un nuovo soggetto: un giornale storico del Midwest e il suo editore impegnato a rilanciarlo. La prima stagione sarà composta da 10 episodi, con due nuovi episodi pubblicati ogni giovedì fino al 25 settembre.

Il cast è guidato da Domhnall Gleeson (Ned), Sabrina Impacciatore (la direttrice del giornale Esmeralda, e ci sarà da piangere dal ridere!), Gbemisola Ikumelo (Adelola) e Oscar Nuñez, che torna nel ruolo di Oscar Martinez da The Office. Completano il cast principale Chelsea Frei, Melvin Gregg, Alex Edelman, Ramona Young e Tim Key. Tra le guest star figurano Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Duane Shepard Sr., Nate Jackson, Nancy Lenehan e Allan Havey, già visto in The Office nell’episodio The Farm. Alla regia tornano volti noti dell’universo The Office, come Ken Kwapis (che diresse il pilot del 2005) e Paul Lieberstein (Toby Flenderson), affiancati da Yana Gorskaya, Tazbah Chavez, Matt Sohn, Jennifer Celotta, Jason Woliner e Jeff Blitz.

Dove vedere The Paper in streaming (in Italia)

Come vi abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, negli Stati Uniti, i primi quattro episodi dello spin-off usciranno il 4 settembre, seguiti da due nuovi episodi ogni settimana fino al finale di stagione, previsto per il 25 settembre. Non ci sono ancora conferme ufficiali per quanto riguarda la distribuzione italiana, ma solitamente le serie targate Peacock arrivano su NOW con un po’ di ritardo. Mentre, potrete guardare tutti gli episodi di The Office in streaming sulle piattaforme Prime Video e Netflix.

