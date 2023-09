Belen e Elio, il “patto degli ex”: De Martino e Spinalbese si alleano, perché Tempo di rese dei conti, o quanto meno di nuovi accordi tra le parti coinvolte dalla separazione Belen-Stefano. E se lei pensa a Elio, lui si vede con Antonino.

Ormai le cose sembrano fatte, nessun rimorso o passo indietro in vista per l’ormai coppia di ex Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo le voci di crisi sempre più insistenti smorzate da alcuni selfie di famiglia, la verità è venuta a galla, e con essa i primi scatti della conduttrice con la sua nuova fiamma (e amico di una vita) Elio Lorenzoni. A quanto pare la vacanza che i piccioncini si sono concessi nelle dolomiti dopo aver ufficializzato sui social il loro amore, ha avuto una risonanza mediatica più forte del previsto. Il merito di questo va anche a Chi, che pubblica gli scatti dei due innamorati alle prese con attività molto avventurose. Ma la cosa più sconcertante è che lo stesso magazine diffonde un’indiscrezione sui due ex della bellissima modella e influencer, pronti a seppellire finalmente la presunta ascia di guerra.

Gli scatti di Belen ed Elio

Il settimanale del volto di Mediaset Alfonso Signorini, che a luglio aveva anticipato la loro frequentazione, cattura Elio e Belen che si divertono sui crinali di un monte. I due avevano infatti programmato di godersi un fine settimana a Pinzolo, dove hanno organizzato diverse attività tutt’altro che rilassanti, tra cui la più intrepida rappresentata da una sessione di parapendio. E tra abbracci e la lezione dell’istruttore, la coppia si dimostra divertita e totalmente innamorata, spegnendo definitivamente le possibilità circa un riavvicinamento di Rodriguez a De Martino. Ma nessuna paura, perché l’ormai ex compagno della presentatrice, ormai anch’esso lanciato nella conduzione, abbia capito come correre immediatamente ai ripari, arrivando a fare una cosa considerata da molti come impensabile. Ecco cosa è successo.

L’incontro privato tra Stefano e Antonino

De Martino e Spinalbese, entrambi ex di Belen e genitori dei suoi due figli, rispettivamente di Santiago e Luna Marì, sarebbero pronti ad unire le forze per fronteggiare la situazione. Dopo che gli utenti più attenti avevano notato che Spinalbese aveva cominciato a seguire Stefano su Instagram, arriva lo scoop. A diffondere la notizia è lo stesso Chi, che spiega come i due padri abbiano organizzato un incontro, in cui avrebbero portato i rispettivi figli, a cui stavano badando mentre Belen staccava un po’ dalla routine con la vacanza in montagna. L’appuntamento sarebbe durato almeno tre ore stando al settimanale, e i bambini rappresenterebbero proprio il motivo per cui i giovani padri si sarebbero incontrati a casa dello stesso Stefano. Fratello e sorella sono infatti molto uniti, e i due divi volevano permettere loro di rivedersi e giocare un po’ insieme. Non sappiamo di cosa abbiano parlato, e se la nuova relazione della bella Belen sia stata oggetto di discussione, ma sappiamo per certo che i due sono sempre stati molto rispettosi l’uno dell’altro, sia durante la relazione di entrambi con la conduttrice, sia in merito al loro ruolo di padri. Si ipotizza però che i divi della TV abbiano stretto una sorta di patto tra padri, impegnandosi a mantenere uniti i loro due figli, e magari spiegando loro che qualcosa potrebbe essere cambiato, dopo la separazione tra De Martino e la Rodriguez. Soprattutto considerando che in occasione della vacanza alla villa di Albarella, Elio potrebbe aver già conosciuto i due figli della nuova compagna.

