Serena Bortone non decolla: altra sconfitta da Gramellini e rischio ennesimo flop Rai Il nuovo programma del weekend della conduttrice “Chesarà” fatica a trovare la formula giusta e delude negli ascolti: viale Mazzini paga l’azzardo

Serena Bortone stenta. Dopo anni di grandi soddisfazioni e successi in Rai, la conduttrice si ritrova per la prima volta in difficoltà. Il suo nuovo programma Chesarà… fatica infatti terribilmente in termini di ascolti e rischia di rivelarsi l’ennesimo flop della nuova Rai meloniana. La scelta di viale Mazzini di "spostare" la giornalista romana nel weekend per fare spazio a Caterina Balivo, con La volta buona che ha preso il posto di Oggi è un altro giorno, al momento è infatti ancora un azzardo, se non già una scommessa persa. Anche ieri Serena Bortone e Chesarà… sono usciti con le ossa rotta dal weekend, rimediando un’altra sconfitta contro Massimo Gramellini e La7 nella battaglia dello share. Analizziamo la situazione.

Serena Bortone e il flop della nuova Rai

In un avvio di stagione da incubo in cui la nuova Rai targata controdestra ha "smarrito" più di 250mila spettatori rientra sicuramente anche la scommessa persa – almeno per il momento – di Chesarà…. Il nuovo talk show condotto da Serena Bortone sta infatti deludendo le aspettative: con il doppio appuntamento del weekend, la trasmissione ha ereditato lo slot dell’access prime time del sabato che fu di Massimo Gramellini e Le parole e della domenica che fu dell’anteprima di Che tempo che fa con Fabio Fazio, senza però raggiungere mai gli stessi risultati su Rai 3. Con l’avvento della nuova Rai meloniana Gramellini e Fazio sono arrivati ai saluti e hanno lasciato viale Mazzini per "accasarsi" rispettivamente a La7 e Nove: se con Che tempo che fa non esiste partita (il programma segna record dopo record per il circuito Discovery), Che sarà… registra sonore sconfitte anche contro In altre parole di Gramellini. Nella serata di ieri l’ex volto Rai ha infatti raggiunto il 3,6% di share pari a 720mila spettatori, con Serena Bortone ferma al 3,2% (618mila spettatori. Nel weekend d’esordio dello scorso mese In altre parole riuscì addirittura a doppiare Chesarà…, che sembra non trovare la formula giusta per il rilancio.

In un complicatissimo inizio di stagione – dal flop de Il mercante in fiera alle delusioni Avanti popolo e In mezz’ora fino al calo di Agorà – la nuova Rai meloniana rischia così di dover far fronte a un altro fallimento. La mossa che ha "tolto" Oggi è un altro giorno a Serena Bortone (che registrava numeri sempre solidi nel pomeriggio dal lunedì al venerdì, andando anche intorno al 13% di share con la concorrenza di Maria De Filippi e Uomini e Donne) non sta pagando. Non solo Chesarà… non registra i numeri sperati, venendo sconfitto dall’ex Gramellini e rientrando in un generale e inesorabile crollo di Rai 3, ma l’erede di Serena Bortone su Rai 1, Caterina Balivo, con La volta buona non sta convincendo e sta facendo peggio di Oggi è un altro giorno.

