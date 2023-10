Grande Fratello, ipotesi Manuela Carriero dopo il suo addio a Uomini e Donne: l’idea di Signorini L’ormai ex tronista del dating show di Maria De Filippi potrebbe aver lasciato il programma proprio per entrare nella casa più spiata d’Italia

Le anticipazioni emerse dalle registrazioni di Uomini e Donne dello scorso sabato hanno confermato la notizia del clamoroso addio di Manuela Carriero. L’ormai ex tronista ha lasciato il dating show di Maria De Filippi dopo appena poco più di un mese di programma, ma le sorprese potrebbe non essere finite qua. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Manuela potrebbe aver lasciato UeD per sbarcare al Grande Fratello: l’ex protagonista di Temptation Island sarebbe stata "arruolata" da Alfonso Signorini per entrare nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo cos’è successo e i possibili scenari.

Manuela Carriero lascia Uomini e Donne

Come diffuso dalle anticipazioni emerse nel corso delle registrazioni dello scorso sabato di Uomini e Donne, Manuela Carriero ha lasciato il programma. Non si hanno ancora tutti i dettagli riguardanti questa improvvisa decisione (arrivata dopo appena una manciata di settimane, un’esperienza sul trono molto breve per il dating show di Maria De Filippi), ma l’ormai ex tronista ha promesso di spiegare tutte le sue ragioni nelle prossime settimane.

Manuela Carriero era sbarcata a Uomini e Donne dopo l’avventura a Temptation Island (partecipò nel 2021 con Stefano Sirena), ma il suo trono si è rivelato un fallimento, sbilanciato subito in favore di Michele. L’ex tronista era infatti uscita più volta col corteggiatore – da cui era visibilmente attratta – ma il disinteresse di quest’ultimo l’ha costretta a eliminarlo e, forse, a salutare il dating show di Maria De Filippi. La puntata dell’addio andrà in onda questa settimana.

L’ipotesi Grande Fratello

Dopo Temptation Island e Uomini e Donne, però – come detto – per Manuela Carriera le esperienze sul piccolo schermo potrebbero non essere affatto finite qua, anzi. Secondo le ultime voci, raccolte in particolare dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la 34enne brindisina potrebbe essere in contatto con Alfonso Signorini, che starebbe pensando di "arruolarla" per il Grande Fratello. Il reality è alla disperata ricerca di nuovi volti nel tentativo di rimescolare le carte (e di risollevare i tiepidi ascolti) e generare un po’ di "trash", autentico spauracchio della nuova linea editoriale dettata da Pier Silvio Berlusconi che, tuttavia, al momento non sta pagando. Dietro l’addio al trono di Uomini e Donne da parte di Manuela Carriero potrebbero così celarsi motivazioni professionali prima ancora che di cuore; resta da capire quanto possa essere importante il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia dopo un’esperienza sul trono di Uomini e Donne così "fiacca".

Guida TV

Potrebbe interessarti anche