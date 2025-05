Ascolti tv ieri (24 maggio), Carlo Conti vince (dopo il flop), botto clamoroso di De Martino e un big fa fiasco I dati Auditel della giornata di ieri, sabato 24 maggio. Vince Conti su Rai 1, lo show di Bocelli su Canale 5 solo all'11,5% di share. Affari Tuoi travolge Striscia.

Fonte: RaiPlay

Quella andata in onda ieri sera è stata una serata televisiva all’insegna della musica. Rai 1 e Canale 5, infatti, si sono sfidate con due proposte forti: da una parte lo show benefico Con il Cuore – Nel nome di Francesco (qui il recap della serata) condotto da Carlo Conti, dall’altra la replica del concerto di Andrea Bocelli The Celebration. Scopriamo chi ha vinto e tutti i dati auditel di ieri, sabato 24 maggio.

Ascolti tv ieri (24 maggio): Carlo Conti travolge Andrea Bocelli

A vincere a mani basse la sfida del prime time è stato Carlo Conti, che riscatta così in parte il flop di Ne vedremo delle belle (chiuso con una puntata di anticipo a causa degli ascolti bassi). Ieri sera, infatti, la serata evento ‘Con il Cuore – Nel nome di Francesco’ registrata ad Assisi è stato il programma più visto della serata con 2.429.000 spettatori, pari al 18% di share. Meno bene è andata la serata di Andrea Bocelli, in onda su Canale 5 con Michelle Hunziker con Andrea Bocelli 30 – The Celebration, un concerto registrato la scorsa estate con super vip di ogni tipo per festeggiare i 30 anni di carriera del tenore toscano. Lo show ha raccolto 1.556.000 spettatori con uno share dell’11.5%, finendo quindi molto dietro il competitor di Rai1.

Per quanto riguarda le altre reti, bene Rai 2 con la serie tv F.B.I (6,7%) e Rai 3 con Sapiens Un solo pianeta in onda, che ha raccolto 645.000 spettatori e il 4.6% di share. Su Italia 1 il film Transformers Il risveglio su Italia1 ha inchiodato davanti alla tv 855.000 spettatori con uno share del 6%, mentre su Rete 4 il film Pelè ha messo insieme 757.000 spettatori (5.3% di share). Da segnalare l’ottimo risultato di La7 con In Altre Parole: il talk di Gramellini ha sfiorato il milione di spettatori (947mila) con il 6,1% di share. Bene anche Accordi e Disaccordi sul NOVE, seguito da 401.000 spettatori (2.9%)

Affari Tuoi sfiora il 32% di share, bene Marco Liorni

In access prime time, invece, ha fatto il botto Stefano De Martino, che dopo alcune serate in lieve calo ha riportato Affari Tuoi verso picchi di share altissimi. Il gioco dei pacchi (QUI il recap della puntata di ieri) è stato seguito da 5.204.000 spettatori con uno share monstare: 31.9%. Molto indietro Striscia La Notizia di Antonio Ricci, che ha raccolto 2.117.000 spettatori con il 12.9% di share. L’altro game show di Rai 1, L’Eredità di Marco Liorni (QUI il recap della puntata di ieri), è stato il programma più visto del pomeriggio il 23.5% di share (3.037.000 spettatori).

