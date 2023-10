Ascolti, altro clamoroso boom di Fazio: Che Tempo Che Fa da record nonostante la concorrenza Il talk show segna un ulteriore incremento di share dopo il record del debutto in simulcast: bene Report, staccato Il Collegio, vince Cuori 2

Fabio Fazio e Che tempo che fa non si accontentano e, dopo il clamoroso boom di ascolti dell’esordio stagionale, cresce ancora negli ascolti su Nove. Nella prima serata di ieri domenica 22 ottobre 2023 il talk show ha infatti registrato l’11,3% di share nella prima parte e l’8,8% nella seconda, migliorando i numeri già da record del debutto. Ad aggiudicarsi il prime time degli ascolti – in cui non sono mancate le sorprese, dalla ripresa di Report alla delusione de Il Collegio – è stata la fiction di Rai 1, Cuori 2. Scopriamo com’è andata e tutti i dettagli.

Ascolti: Fabio Fazio e Che tempo che fa in crescita

Dopo i dati da sogno fatti segnare all’esordio stagionale domenica scorsa, Che tempo che fa è riuscito a crescere ancora. Per Fabio Fazio si tratta del secondo boom di ascolti consecutivo: ieri domenica 22 ottobre 2023 il suo programma ha toccato l’11,3% di share (pari a 2 milioni e 224mila spettatori) nella prima parte e l’8,8% (1 milione e 211mila spettatori) nella seconda, denominata "Il tavolo". Il talk show si conferma quindi in ulteriore crescita dopo il clamoroso record del debutto, quando diventò il programma più visto di sempre nella storia delle reti Discovery. In quell’occasione Che tempo che fa toccò un picco di 2,6 milioni di spettatori e il 13% di share in simulcast (in occasione del "lancio" stagionale fu trasmesso in contemporanea su tutte le reti del circuito Discovery) e il 10,5% di share e 2,1 milioni di spettatori solo su Nove. Ora è record come il programma più visto di Nove (ieri 4° canale nazionale nelle 24 ore con il 4,8% di share – migliore giornata di sempre – 3° canale nazionale in prima e seconda serata rispettivamente con l’11% e il 7,7% di share) e anche il secondo più seguito della serata di ieri . Un risultato sorprendente che conferma il successo della formula Fazio, in grado di crescere ancora nei numeri nonostante la serata complicata, dalla concorrenza del big match di Serie A Milan-Juve a quella di Sigfrido Ranucci e Report.

La prima serata

Il prime time degli ascolti di ieri è stato vinto da Cuori 2. La fiction con Pilar Fogliati, Daniele Pecci, Matteo Martari e Alessandro Tersigni ha fatto registrare il 17% di share con 3 milioni di spettatori su Rai 1. Un testa a testa senza storia con Canale 5, dove Gerry Scotti ha condotto Caduta Libera – I migliori con uno share dell’11% e 1 milione e 626mila spettatori. In crescita Report, che dopo il calo della scorsa settimana (quando scese al 7,6%) è tornato sopra la soglia dell’8% (8,2% e 1 milione e mezzo di spettatori), riavvicinandosi ai numeri dell’esordio nella nuova collocazione della prima serata della domenica di Rai 3, slot che fu proprio di Che tempo che fa. Quasi triplicato da quest’ultimo Il Collegio, che è sceso ancora di un punto di share fino al 3,6% e 692mila spettatori

