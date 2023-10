Ascolti tv, nuovo flop per Rai 2: Costamagna parte male, a Insegno non bastano i vip Tango, nuovo programma di seconda serata, parte dal 2%. Imma Taratanni stravince la prima serata, mentre nel daytime volano Terra Amara e Affari Tuoi.

Se la "nuova Rai" pensava di avere già abbastanza grattacapi, con una stagione iniziata non nel migliore dei modi per i conduttori voluti dalla nuova dirigenza, nella serata di ieri è invece andata incontro all’ennesimo flop. In particolare, a creare non pochi problemi è Rai 2: nonostante l’aiuto dei concorrenti vip, Pino Insegno ha registrato ancora numeri troppo bassi e, nello stesso giorno, l’esordio di Luisella Costamagna con il suo nuovo programma non ha superato le aspettative.

Luisella Costamagna e Pino Insegno, nuovi flop per Rai 2

Per tentare di salvare Il Mercante in Fiera, Rai 2 ha deciso di mandare in onda una settimana di puntate speciali, con concorrenti vip. Per la prima di queste puntate, ieri sera Pino Insegno ha ospitato uno dei volti più noti della Rai, Carlo Conti, accompagnato da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Il trio, arrivato direttamente da Tale e Quale Show, non è però riuscito a risollevare le sorti del game show, che anche questa volta si è fermato al 2,6% di share (con il 2,1% nella prima parte). Non esattamente il risultato sperato per il programma di Rai 2, che poteva contare su nomi decisamente forti, ma non è riuscito nell’impresa. Lo stesso si può dire di Tango, il nuovo programma di seconda serata condotto da Luisella Costamagna, che ha debuttato proprio ieri – 16 ottobre – su Rai 2. Una trasmissione di approfondimento, che si concentra sull’attualità, la politica, la cronaca, per raccontare i fatti più caldi della settimana. Sulla carta poteva sembrare un programma con tutte le carte in regola per avere successo, ma almeno per il momento così non è stato: Costamagna si è fermata al 2% di share, surclassata da tutte le altre reti della tv generalista (esclusa La7).

Imma Tataranni stravince, volano Terra Amara e Affari Tuoi

Per quanto riguarda, invece, la prima serata, si conferma il trend che ha caratterizzato le ultime settimane. L’ultima puntata della terza stagione di Imma Tataranni, in onda su Rai 1, ha letteralmente schiacciato la concorrenza, con una media del 27,6% di share e 4,8 milioni di spettatori. Niente da fare, ancora una volta, per il Grande Fratello, che resta inchiodato al 17,9% nonostante una puntata più movimentata del solito. Una buona ripartenza per GialappaShow, che su Tv8 ha ottenuto il 4,9%, battendo anche Presadiretta su Rai 3 (4,6%). Male, invece, il film Charlie’s Angels su Rai 2, fermo al 2%, che non è stato assolutamente un buon traino per Luisella Costamagna e il suo Tango. Alcuni dati del daytime, invece, sorprendono: la soap opera di Canale 5 Terra Amara ha sfiorato i 3 milioni di spettatori, con il 24,5%, mentre Affari Tuoi di Amadeus ha raggiunto addirittura i 5 milioni di spettatori con il 22,9%.

