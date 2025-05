Eurovision 2025, Selvaggia Lucarelli ‘affonda’ BigMama: la bordata dopo la telecronaca su Rai2 La blogger e giurata ha criticato online la scelta della cantante di non parlare di Israele. Per lei sarebbe in contrasto con il discorso fatto il Primo maggio. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Selvaggia Lucarelli va all’attacco, via social, dopo l’esibizione dell’artista israeliana Yuval Raphael all’Eurovision 2025. La blogger si è infatti scagliata contro la scelta di BigMama – che insieme a Gabriele Corsi commenta per la Rai la kermesse – di non parlare prima e dopo che la cantante Raphael salisse sul palco. E questo silenzio, secondo la blogger e giurata di Ballando, sarebbe in netto contrasto con il discorso ardente che BigMama aveva fatto in occasione del concertone del Primo Maggio. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Eurovision 2025, l’affondo di Selvaggia Lucarelli contro BigMama

A parlare troppo si fa peccato. Ma anche tacere, a quanto pare, non è una scelta sempre apprezzata. Lo dimostra il recente attacco social di Selvaggia Lucarelli, indirizzato alla cantante BigMama, che nel corso di questi Eurovision è impegnata come commentatrice d’eccezione su Rai 2. Selvaggia, insomma, ha scagliato la solita frecciata ricondividendo il post polemico di un utente social. A cui poi ha ovviamente aggiunto farina (velenosa) del suo sacco.

"BigMama che non ha detto nessuna parola, neanche una, su Israele. Quanto ca**o la amo", aveva scritto il suddetto utente dopo l’esibizione della cantante israeliana Yuval Raphael sulle note di "New Day Will Rise". La Lucarelli, commentando l’uscita, ha invece sentenziato all’interno delle sue storie Instagram: "Il vero problema è pensare che il silenzio sia azione e non complicità…Ma poi BigMama grandi discorsi dal palco del primo maggio sui suoi hater, poi su Israele totale mutismo. Vabbè".

Cosa aveva detto BigMama sul palco del Primo Maggio

Il riferimento al Primo Maggio non è casuale. In quell’occasione, la cantante ora commentatrice aveva inviato un messaggio potente ai suoi haters: "Questo corpo mi ha fatto soffrire ma l’ho perdonato: perché non potete farlo anche voi?…Se non vi piace il mio corpo fate in modo di non essere mai come me, se non vi piace quello che faccio o dico cambiate canale".

E a stretto giro di posta, lo sfogo di BigMama era diventato virale: "Fateci vivere, perché è veramente ingiusto…Spero che le mie parole possano aiutare le persone e che facciano capire a chi usa certe parole che forse è meglio non dirle". Ora, invece, Selvaggia Lucarelli ritiene che BigMama si sia comportata in modo incoerente. O forse ipocrita. Scegliendo di non dedicare un discorso altrettanto accorato al tema di Israele (e quindi Gaza). Ma i due argomenti sono fin troppo distanti, e poi si parla di una battaglia personale, da una parte, e battaglia politico-sociale dall’altra. Le prime sono da sempre appannaggio degli artisti. Le seconde, invece, vengo scelte da pochi (artisti o meno). Perché non tutti sono disposti ad addentrarsi nei meandri di certi temi. Soprattutto se il loro lavoro è cantare, o commentare per la tv.

