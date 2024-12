Selvaggia Lucarelli: "Mariotto? Non sta bene. Mammucari molto scosso dopo Belve". Poi la frecciata a Fedez Ospite di Da Noi a Ruota Libera la giudice di Ballando con le Stelle svela retroscena e tira fuori la sua inseparabile paletta

Una Selvaggia Lucarelli a tutto campo sfodera paletta, rivelazioni e retroscena ospite di Francesca Fialdini nella puntata di domenica 15 dicembre di Da Noi a Ruota Libera. Dopo una chiacchierata che racconta un po’ di più della giornalista, dai tentativi giovanili nel teatro alla scoperta della vocazione per il giornalismo, dalla scelta di vivere a Milano alla voglia di trasferirsi ora a Roma, il cuore dell’intervista arriva, inevitabilmente, quando si parla di Ballando con le Stelle.

La conduttrice fornisce alla sua ospite le palette di ordinanza con cui dispensa voti nello show del sabato sera di Rai Uno e le chiede di esprimersi su alcune delle polemiche che hanno contrassegnato questa movimentatissima edizione dello storico programma guidato da Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli sarà a Sanremo? La risposta

"Quest’anno Ballando è un film più che un programma televisivo", dice la storica giudice dello show. "Sembra scritto da uno sceneggiatore e tra l’altro lo spettacolo non ci perde: ballano benissimo tutti e fanno dei grandissimi casini".

Andando ad approfondire i tanti "casini" di questa edizione, Francesca Fialdini non può non iniziare dalla questione più calda, anzi bollente, quella relativa al caso Mariotto che ieri sera, dopo aver chiesto pubblicamente scusa è stato reintegrato in giuria. Selvaggia Lucarelli, ha le idee chiare e non si sente di dargli un voto perché, dice: "Mariotto non è una persona strategica, io lo conosco da nove anni e non l’ho sempre amato, ci sono annate in cui l’avrei preso a palettate, soprattutto due anni fa, quando c’era il mio fidanzato in gara e io stavo attraversando un momento difficile per la morte di mia madre. Però la verità è che lui quest’anno ha davvero una grossa fragilità che non possiamo condividere con il pubblico, ma che io in parte conosco. Molti hanno pensato che questa sua uscita di scena sia stata fatta come colpo di teatro, perché lui è un personaggio a cui piace stupire, ma in quel caso c’è da distinguere le sue cose. Quell’uscita è stata davvero l’emanazione di una grande fragilità, e c’è stata una mancanza di comprensione dall’esterno, che posso anche capire. Io credo però che bisogna usare delicatezza nel giudicarlo perché non penso che stia bene in questo momento. Io voglio bene a Mariotto con tutti i suoi limiti, so che a volte è insopportabile, ma non è questo il momento di infierire".

A Sonia Bruganelli invece, Selvaggia Lucarelli dedica poche parole frettolose, commentando la clip che mostra la famosa lite del rinculo e aggiunge, velenosa: "A lei do 6 che è il voto peggiore, quello della trasparenza, quello che ti cancella". Più argomentato invece lo zero che si becca il compagno di Bruganelli, Angelo Madonia: "E’ vero che il loro rapporto era una specie di elefante nella stanza là dentro, però Angelo Madonia è un professionista, una persona navigata e ha gestito malissimo la situazione. Molti hanno detto che è manipolato da Sonia, a me non mi importa, è un adulto, e tutta la responsabilità della questione e del modo in cui ha gestito pessimamente il rapporto con Federica Pellegrini è sua. Tra l’altro aveva la possibilità di ballare con il personaggio più interessante e invece l’ha fatta sfiorire con la sua cupezza, Federica ha tollerato tanto, non ha fatto assolutamente la Divina, lui ha fatto il Divino".

Ma Francesca Fialdini chiede alla giornalista anche dell’intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano con Teo Mammucari, dopo la clamorosa figuraccia di cui è stato protagonista nei pochi minuti in cui ha resistito nello studio di Belve. Del comico, Selvaggia Lucarelli dice: "L’ho trovato molto scosso, per la prima volta in difficoltà, sbiadito, indifeso però interessante, e infatti gli ho detto che era proprio quello che stava parlando con me il Teo che avrebbe dovuto sedersi davanti a Francesca Fagnani. Molti hanno detto, ‘vabbè si è giocato la carta da vittima’, io credo che abbia ben valutato la scelta di dare l’intervista, ma credo anche che sia stato sincero. Mi ha detto ‘io temo le donne dominanti. A 3 anni e mezzo ho avuto un trauma, mia madre mi ha detto ti porto alle giostre, e mi ha lasciato in collegio quindi non ho mai fatto pace con la figura femminile". Il voto che si merita? "Gli do zero per l’ospitata a Belve, 7 perché si è aperto nell’intervista che gli ho fatto".

Prima dei saluti rimane giusto il tempo per una domanda-provocazione: "Il prossimo dei tuoi tanti viaggi, a inizio anno, sarà a Sanremo?" chiede Francesca Fialdini e Selvaggia Lucarelli risponde in modo vago ma non certo smentendo seccamente l’ipotesi, anzi: "Non lo dicono che ci sarò, altrimenti non vengono i cantanti". A chiudere un’altra battuta : "Io sogno di stare lì con il cartellino ad annunciare la canzone di Fedez per vedere che faccia fa."

