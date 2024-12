Ballando con le stelle, pagelle: Guaccero e Nargi stellari (10), sorpresa Pellegrini (9), Mariotto a tarallucci e vino (4) Promossi e bocciati della semifinale di sabato 14 dicembre 2024 del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Arriva alle sue battute finali l’edizione 2024 con Ballando con le Stelle, e sabato 14 dicembre è già tempo di semifinale. Una semifinale che però inizia dagli strascichi della turbolenta puntata del 30 novembre scorso, e dalla bufera che è seguita all’abbandono improvviso della diretta da parte del giudice stilista Guillermo Mariotto. Per scoprire il destino di Mariotto bisogna aspettare fino alle 23, quando Milly Carlucci annuncia che il gesto è stato considerato grave ma che il provvedimento che si è deciso di prendere nei confronti del giudice è quello di un’ammonizione severa, un cartellino giallo, giustificato dal fatto che lo stilista ha raccontato di star vivendo un momento difficile. A chiedere scusa a tutti è lo stesso Mariotto in una clip in cui fa mea culpa, dopo di che riprende la sua postazione al bancone dei giurati.

Le coppie semifinaliste si sono esibite due volte: la prima a sorpresa, raggiunti sul palco, ognuno da una persona cara che ha imparato di nascosto la coreografia da ballare con il concorrente, un momento sempre molto bello. Poi è stata la volta della gara vera e propria, dove a stupire più di tutti sono state, ancora una volta, le due coppie Bianca Guaccero con Giovanni Pernice e Federica Nargi con Luca Favilla, ma anche Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno incassato moltissimi complimenti, anche se la grande sorpresa della serata è probabilmente Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca che spinge i giudici addirittura a dire che vedono per lei, una delle ballerine più disastrose in avvio di stagione, un possibile podio. Ballerini per una notte sono stati Francesca Chillemi (scortata da Alessandro Siani e Pieraccioni), e Fabio Fognini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ecco, a nostro sindacabilissimo giudizio, i promossi e i bocciati della serata, nelle pagelle della semifinale di Ballando con le Stelle.

Ballando con le stelle (14 dicembre), le pagelle della semifinale

Federica Nargi e Luca Favilla (e Alessandro Matri), voto: 10. Fantastici i ‘Nargilla’: Federica Nargi e Luca Favilla sono una coppia veramente formidabile. Questa sera regalano al pubblico una rumba che punta tutto sulla sensualità, apprezzatissima. Ma c’è da dire che questa coppia brilla anche per simpatia e spontaneità. Poi stasera la ex velina incanta anche nelle esibizioni a sorpresa quando si ritrova a ballare con il compagno Alessandro Matri: una coppia non solo bellissima, ma complice e spiritosa che fa impazzire il pubblico dei ballanders che seguono il programma in tempo reale sui social.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice (e mamma Rosa), voto: 10. A proposito di coppie innamorate, continua a stupire anche quella formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. I due si esibiscono in un Jive scatenato e per qualche secondo la conduttrice rimane sola sul palco a cantare. Guardando questo bellissimo pezzo di spettacolo, non si può fare a meno di chiedersi perché una come Bianca Guaccero che conduce, canta, balla (una volta ha ricevuto anche i complimenti in diretta da Raffaella Carrà), non trova spazio nell’attuale panorama – piuttosto incolore – della tv italiana. Mistero. Intanto questa sera, grazie anche ai due tesoretti di Alberto Matano e Rossella Erra conquista la vittoria di puntata e il punteggio record di 150. Non è più un mistero, invece, il rapporto che la lega al suo bel maestro di danza, "certificato" stavolta anche da mamma Rosa, la persona che balla con lei durante le esibizioni a sorpresa. Nella clip di introduzione la madre di Bianca Guaccero dice: "Secondo me è amore vero, spero che vada bene e che Giovanni diventi mio genero". Quando Milly Carlucci riporta a Pernice queste parole, lui non si tira indietro e risponde: "Siamo sulla buona strada!".

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, voto: 9. C’è una Coppa all’orizzonte, e l’istinto killer di Federica Pellegrini si risveglia. Dev’essere questo, oppure è Il mago Pasquale che fa l’incantesimo e trasforma in pretendente al podio la campionessa, partita malissimo in questa edizione di Ballando con le stelle e che stasera invece riesce ad ammaliare pubblico e giuria. Quanto? Tanto, visto che Selvaggia Lucarelli dice addirittura: "Mi sono commossa solo tre volte per una esibizione qui dentro in tutti questi anni, e una è ora". Zazzaroni si dice choccato, tutti sottolineano che alla prima puntata mai avrebbero immaginato che la campionessa diventasse così brava tanto da ballare da sola per 40 secondi durante la semifinale ‘mangiandosi’ il palco. Tanti complimenti, tutti meritati, per loro, che si trasformano nel primo posto dei voti della giuria tecnica. Nella corsa alla coppa, che sembrava una cosa a due tra Bianca Guaccero e Federica Nargi, c’è ora una terza incomoda, che con un trofeo di mezzo potrebbe diventare molto più agguerrita di quanto abbiamo visto finora.

Il caso Mariotto finito a tarallucci e vino, voto: 4. Passi per l’hype che si è voluto aumentare, svelando il destino del giudice fuggitivo solo alle 23, giurando e spergiurando ancora alle 20.40 che nessuno sapeva come sarebbe finita. Qui la questione non è di forma, ma di sostanza. Milly Carlucci spiega che si opta per il cartellino giallo e non per quello rosso nei confronti di Mariotto perché lo stilista ha rivelato di stare attraversando un momento difficile, lui fa le sue scuse urbi et orbi in una clip, poi mentre la conduttrice ancora è lì, in quella posizione scomodissima in cui l’ha messa, a spiegare il perché, nonostante la gravità dei fatti si sia deciso di dare un’altra possibilità al giudice, si sente Mariotto a microfono acceso, che sacramenta dietro le quinte. Quando entra, munito di mazzo di rose per la povera "mamy" che ha fatto impazzire, la conduttrice gli fa addirittura il "discorsetto", facendosi promettere che si comporterà seriamente. Insomma, si chiude un occhio per motivi di umanità e per il fatto che "è con noi da 20 anni", una motivazione che non convince purtroppo nessuno, perché quell’assurda fuga è stata solo la punta dell’iceberg di un’edizione che ha visto Mariotto più volte sopra le righe e infatti i commenti del pubblico social non sono affatto teneri su questa scelta comprensibile solo nell’ottica che si è al rush finale dell’edizione di Ballando con le stelle 2024, e che ormai, rimanendo solo poche ore di diretta, i danni possono essere limitati.

Potrebbe interessarti anche