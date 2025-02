Selvaggia Lucarelli, primi graffi a Sanremo: la frecciata a Bianca Guaccero e la gaffe di Lorenzo Biagiarelli La giurata di Ballando, che sarà ospite fissa al Dopofestival, si è già scatenata su Instagram con post al veleno e gag varie. Compreso un assist ad Achille Lauro.

Selvaggia Lucarelli è pronta. Non sarà al centro del Festival – privilegio che spetta pur sempre ai cantanti – ma di sicuro farà parlare di sé (ci mettiamo la mano sul fuoco). D’altronde la giurata di Ballando ci ha abituati alle sue uscite graffianti, tanto in tv quanto via social. E proprio dal suo profilo Instagram, nelle ultime ore, Selvaggia ha iniziato a lanciare bordate a destra e a manca. Se l’è presa bonariamente con il compagno Lorenzo Biagiarelli, poi ha affondato il colpo (velenoso) nei confronti di Bianca Guaccero. E infine ha preso di mira un paio di cantanti, prevedendo l’exploit in gara di Achille Lauro. Ma vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Selvaggia Lucarelli, primi ‘graffi’ contro il compagno e Bianca Guaccero

Tutti si aspettano un Dopofestival elettrizzante. Perché Selvaggia Lucarelli quest’anno sarà tra gli ospiti fissi, e di solito la giurata di Ballando non delude. Insomma fioccheranno polemiche, stoccate, battibecchi a non finire. E un piccolo assaggio lo abbiamo già avuto nelle scorse ore. Documentando infatti il suo arrivo a Sanremo, la Lucarelli si è scatenata sui social senza ritegno. Prima ha preso di mira (per scherzo) il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, finito per sbaglio nei video dell’esperta di moda Anna Dello Russo.

"Lorenzo che fuma in maglietta finito nella prima foto sanremese di Anna Dello Russo", ha scritto Selvaggia visibilmente divertita. Aggiungendo poi il video ‘incriminato’ e un secondo commento sullo stile discutibile del compagno: "Lui con la maglietta in cotone e acrilico comprata a Baku". Ma non è tutto. Alla storia su Lorenzo ne è seguita un’altra, più velenosa, con protagonista Bianca Guaccero. La conduttrice, fresca vincitrice di Ballando, non è mai stata apprezzatissima (eufemismo) dalla giurata Selvaggia. E infatti si coglie una certa spigolosità nell’ultimo re-post su Instagram.

"È da 10 pure quando non balla, purtroppo", scrive Selvaggia sopra una foto che la ritrae con Bianca. Entrambe appaiono sorridenti, e il commento lasciato dalla Guaccero – "che bello rivederti" – farebbe pensare a una reunion tra vecchie amiche. Qualcosa di positivo. Ma è quel "purtroppo" lasciato a fine frase, a tradire le reali intenzioni della Lucarelli.

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli su Achille Lauro e Rkomi

A seguire, la scatenata Selvaggia si esprime per la prima volta sui cantanti in gara. Sta assistendo alle prove (blindatissime) prima del debutto di domani. E così si lascia andare: "Sto vedendo le prove ma non posso fare foto. Al momento mi è piaciuto Rkomi e non ho capito come sia stato possibile". Altra stoccata. Mentre al fortunato Achille Lauro, la Lucarelli riserva un complimento più unico che raro. "Achille Lauro", dice, "ha un bel pezzo, potrebbe essere il suo Festival". Non sappiamo se prenderla sul serio o aspettarci l’ennesima bordata. Ma di certo con Selvaggia non ci si annoia mai.

