Fiorello irrompe nella diretta di Sognando Ballando su Rai1, Selvaggia Lucarelli confusa: "Non ho capito un ca**o" La sorpresa a Selvaggia Lucarelli scatena un siparietto social che ha mescolato diretta Instagram, show televisivo e l'ironia di Fiorello. Ecco cosa è successo.

Fiorello ci ha abituati a tutto, ma riesce ancora a sorprendere. Ieri sera, nel bel mezzo della finalissima di Sognando… Ballando con le stelle in diretta su Rai 1, è spuntato in video anche lui, a modo suo: tramite una diretta Instagram improvvisata insieme all’inseparabile Fabrizio Biggio e al ballerino professionista Fabrizio Prolli. Il risultato? Un’operazione di "infiltrazione" social che ha mescolato risate, backstage e crossmedialità, il tutto trasmesso contemporaneamente sul piccolo schermo e sui cellulari degli utenti collegati.

La diretta di Fiorello con Sognando… Ballando con le stelle

Tutto è cominciato con una semplice frase: "Siamo in diretta nella diretta di Rai 1", ha detto Fiorello, che da settimane si diverte a improvvisare live su Instagram, ha sfruttato il contesto della serata per lanciare un’altra delle sue incursioni. Prolli, armato di telefono e ironia, si è mosso tra i corridoi dello studio, riprendendo con disinvoltura Federica Nargi e Bianca Guaccero, entrambe divertite dal siparietto. Ma il vero obiettivo era un altro: arrivare a Selvaggia Lucarelli, giudice "temuta" e spesso protagonista di momenti iconici del programma. E ci è riuscito.

Fiorello e Selvaggia Lucarelli insieme su Instagram

"Riusciamo a portare in diretta Lucarelli?? Ci siamo riusciti!", ha esclamato Fiorello, mentre Selvaggia veniva intercettata dietro il bancone della giuria. Un assistente di studio, dopo aver controllato lo schermo del telefono, ha dato il via libera al contatto. La giornalista, sorpresa ma divertita, ha poi commentato l’accaduto su Instagram con il consueto tono dissacrante: "Non ho capito un caz*o, ma solo che a un certo punto stasera ero in diretta con Fiorello". E in effetti la scena era degna di una sit-com.

Non è la prima volta che Fiorello si diverte a spiazzare il pubblico con simili incursioni. Da qualche tempo, complice anche il successo del suo nuovo programma radiofonico La Pennicanza su Radio2, ha trasformato le dirette social in una vera e propria estensione del suo show. A "Farne le spese" sono spesso gli amici famosi: recentemente sono toccati ad Amadeus, Gianni Morandi, Maria De Filippi, e ora Selvaggia Lucarelli.

Fiorello cattura Giorgia e Gigi D’Alessio: la sua tattica

Fiorello riesce sempre a trasformare tutto in un gioco, e così, dopo la gag con Selvaggia, il conduttore ha voluto continuare la sfida proseguendo con la sua serata social con un’apparizione fugace anche durante Radio Italia Live, dove ha scambiato due battute con Giorgia e Gigi D’Alessio. Una vera e propria maratona tra principali eventi della serata. Scelta furba dal punto di vista mediatico. Sicuramente, il bello di Fiorello è che non sai mai dove spunterà. Può essere nello studio di un programma Rai, in una telefonata a sorpresa, o in diretta social. E forse è proprio l’imprevedibilità il suo punto forte.

