PrimaFestival, Gabriele Corsi crolla con Cristicchi: lacrime in diretta. Bianca Guaccero in difficoltà

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del PrimaFestival, ovvero il format che, come ogni anno, anticipa ogni sera il Festival di Sanremo mostrando interviste inedite ai protagonisti. A presentare questo spazio sono stati scelti per l’occasione Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Maria Sole Pollio, che in appena due puntate si sono già dimostrati molto affiatati e pieni di entusiasmo. Durante l’appuntamento di ieri sera, però, abbiamo assistito a un istante di forte commozione da parte di Gabriele Corsi durante l’intervista a Simone Cristicchi: un momento che ha emozionato tutti, Bianca Guaccero compresa. Scopriamo di più.

PrimaFestival, Gabriele Corsi in lacrime a causa di Cristicchi: perché

Nel corso di ogni puntata del PrimaFestival, i conduttori mostrano le interviste agli artisti fatte nel corso della giornata. Ieri sera è stata dunque mostrata l’intervista di Gabriele Corsi a Simone Cristicchi, durante la quale il cantante ha raccontato il senso del suo brano inedito Quando sarai Piccola, già vincitore del Premio Lunezia per Sanremo. Una canzone intensa e piena di significato che racconta il delicato tema dell’Alzheimer e la necessità di prendersi cura dei propri genitori quando, colpiti da questa terribile malattia, tornano ad essere ‘piccoli’.

Il racconto del cantante ha profondamente commosso Gabriele Corsi, il cui padre è purtroppo affetto da una malattia degenerativa. Il conduttore non è quindi riuscito a trattenere le lacrime e con la voce palesemente spezzata ha commentato: "Ascoltandoti, anche in prova, non c’era… non c’era nessuno che non si fosse commosso. C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero, non so se sia così ma io dico semplicemente: grazie". L’intervista è terminata con un caloroso abbraccio tra Cristicchi e Corsi, che ha ulteriormente emozionato tutti.

Gabriele Corsi in lacrime: la reazione di Bianca Guccero

Terminata la messa in onda dell’intervista, il collegamento è tornato alla diretta di Gabriele Corsi e Bianca Guaccero. Quest’ultima, commossa, ha sottolineato la difficoltà nel riprendere come se nulla fosse dopo aver assistito a un momento tanto toccante, mentre lo stesso Corsi ha commentato dicendo: "C’è qualcosa di cui non mi vergognerò mai e sono le mie lacrime. Ma andiamo avanti". Il conduttore ha poi ribadito il concetto anche attraverso i social, sottolineando nuovamente (e come è giusto che sia) di non vergognarsi affatto di essersi mostrato in un momento di grande commozione. D’altronde, il Festival di Sanremo è da sempre sinonimo di musica ed emozione e quest’ultima è già stata incarnata alla perfezione proprio dai protagonisti del PrimaFestival.

