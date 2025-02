Angelina Mango salta Sanremo (e preoccupa i fan): il giallo del regolamento e la rivelazione di Carlo Conti. Come sta La vincitrice del Festival 2024 non sarà sul palco come da tradizione. Arriva la giustificazione ufficiale del conduttore. Ma restano dubbi sulla salute. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Ormai è quasi certo. A meno di sorprese dell’ultim’ora, Angelina Mango non sarà presente a Sanremo 2025. A lei sarebbe spettato il palco, almeno per qualche minuto, in quanto vincitrice del Festival 2024. Ma Angelina si è fermata a ottobre scorso, ufficialmente a causa di una brutta ‘rinofaringite’. É seguita una pausa dalle scene, anche social, sancita da un ultimo messaggio su Instagram (era la fine di gennaio) in cui l’artista metteva nero su bianco le sue ragioni. Ora a parlare è invece Carlo Conti, che nella prima conferenza stampa della kermesse ha confermato l’assenza di Angelina parlando di un "momento di riflessione personale". E ha spiegato cosa prevede il regolamento della competizione in questi casi. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Angelina Mango, il ‘giallo’ di Sanremo nelle parole di Carlo Conti

Oggi, lunedì 10 febbraio 2025, una parte della prima conferenza stampa di Sanremo è stata dedicata ad Angelina Mango. Era nell’aria l’annuncio del forfait, ma ancora mancavano dichiarazioni ufficiali da parte del conduttore e direttore artistico Carlo Conti. Perché il copione di Sanremo ha sempre previsto la presenza sul palco – e l’esibizione – del vincitore dell’anno precedente. Quindi quest’anno sarebbe toccato alla figlia di Pino Mango, trionfatrice nel 2024 con il brano "La noia".

Sarebbe, ma la realtà questa volta è più complicata. Angelina è in pausa di riflessione, un po’ per necessità di salute – colpa di una pesante ‘rinofaringite’ – un po’ per scelta personale. Lo ha ribadito lei stessa, con un post Instagram datato 28 gennaio 2025, in cui spiegava di avere bisogno di rallentare i ritmi, e pensare più a sé stessa. Quello che adesso aggiunge Carlo Conti non fa che confermare i sospetti. "Ancora non l’ho chiamata", ha detto il conduttore, "perché ho letto che ha avuto un momento di riflessione personale. Vedremo che cosa fare nei prossimi giorni". Poi Conti si è affrettato a precisare: "Potrebbe anche essere una sorpresa dei prossimi giorni ma non c’è una regola sul vincitore dello scorso anno".

Ergo, anche se Amadeus ci aveva abituati alle esibizioni ‘obbligate’ dei vincitori dell’anno passato, nessun regolamento lo impone davvero. Angelina era libera di scegliere se esserci o meno. E ha scelto la salute. Una decisone che sia Carlo Conti, sia Gerry Scotti (presente anche lui in conferenza) sembrano aver compreso appieno. "Penso che chi vuole prendersi un momento di riflessione di certo poi non viene a Sanremo", ha aggiunto Scotti sulla questione. Resta un peccato non poter assistere a un’esibizione di Angelina Mango, certo. Ma nulla vieta che ritorni il prossimo anno, quando il periodo di riflessione sarà passato.

