San Marino Vip: Pamela Prati e gli ex Gf in corsa per l’Eurovision Ex vipponi ed ex Amici di Maria si contendono il posto per rappresentare la piccola Repubblica a Liverpool 2023: si decide tutto a “Una voce per San Marino”

La carica dei vipponi arriva a San Marino. Sono tanti i volti dello spettacolo in corsa per rappresentare la piccola Repubblica al prossimo Eurovision Song Contest, in programma il prossimo 9, 11 e 13 maggio 2023 a Liverpool. Tra questi anche Pamela Prati e Francesco Monte, exGf Vip, arrivati in semifinale e già in pole per partecipare all’ESC 2023 per il microstato, ma anche tanti ex allievi di Amici di Maria De Filippi, mentre Ginevra Lamborghini non ce l’ha fatta a entrare tra i 100 semifinalisti. Lunedì 20 febbraio verranno svelati i 22 finalisti che prenderanno parte a Una voce per San Marino, la finale che si terrà il prossimo 25 febbraio al teatro Nuovo di Dogana e sarà condotta da Jonathan Kashanian.

Eurovision 2023: Pamela Prati rappresenterà San Marino?

L’anno scorso fu Achille Lauro a rappresentare San Marino all’Eurovision 2022 di Torino, vinto dall’Ucraina. Quest’anno la sede sarà Liverpool, in Inghilterra, e tutto è ancora da decidere per quanto riguarda il rappresentante della piccola Repubblica. Tra i semifinalisti troviamo tra i favoriti Pamela Prati e Francesco Monte, ex vipponi (lui anche ex tronista di Uomini e Donne), ma anche tanti altri nomi legati al mondo dello spettacolo, in particolare Mediaset: presenti infatti anche gli ex allievi di Amici Deborah Iurato, Manuel Aspidi, Moreno e Le Deva (trio composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e dall’ex cantante di X Factor Roberta Pompa). E ancora Massimo Di Cataldo, in coppia con la Iena Andrea Agresti, Roy Paci, Stefano D’Orazio dei Vernice e il gruppo simbolo dell’eurodance italiana, gli Eiffel 65. Saranno in 22 a sfidarsi nella finale di Una voce per San Marino il prossimo 25 febbraio, nella serata presentata da Jonathan Kashanian, che vedrà Al Bano Carrisi come presidente della giuria. Niente da fare invece per Ginevra Lamborghini. Come prevedibile – viste le tante critiche dopo che il suo provino era girato in rete – la sorella di Elettra è stata eliminata e non ha raggiunto la semifinale.

Potrebbe interessarti anche