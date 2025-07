Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, una casa moderna e chic: dove vivono a Roma Stile minimalista con qualche tocco di lusso e di design per l'attico del conduttore di Temptation Island e della showgirl.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Riparte Temptation Island e si riaccendono i riflettori anche su Filippo Bisciglia. Da questa sera, giovedì 3 luglio 2025, il viaggio nei sentimenti di sette coppie torna su Canale 5, pronto a regalare al pubblico nuove emozioni e colpi di scena. Al timone del reality c’è sempre lui, Bisciglia, che tiene salde le redini della trasmissione da ormai 10 edizioni (questa sarà l’11esima). Il pubblico di Temptation si è affezionato nel tempo al conduttore, capace di empatizzare con i concorrenti ma anche di tirargli le orecchie quando serve.

E se sulla sua carriera sappiamo praticamente tutto, la sua vita privata resta meno esposta. Dopo una relazione con Flora Canto e poi con Simona Salvemini, conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello, dal 2007 Filippo Bisciglia fa coppia fissa con Pamela Camassa. I due sono affiatatissimi e molto innamorati e vivono in una casa a Roma con un favoloso terrazzo e tanti dettagli chic.

Dove vivono Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la casa ultramoderna

Design contemporaneo, un pizzico di lusso e stile minimalista per la casa romana di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. La coppia, insieme dal 2007, vive nel cuore della Capitale, in un attico con un terrazzo mozzafiato che domina i tetti in uno dei quartieri residenziali della città. Grazie alla luce che inonda tutta la casa i due hanno potuto optare per dei pavimenti legno pettinano e scuro, andando poi a giocare con le tonalità del grigio, del bianco e con qualche tocco d’argento.

Il divano del soggiorno è grigio chiaro, mentre le sedie del tavolo da pranzo in legno sono in plexiglas trasparente, le iconiche Ghost della Kartell. Lo sfondo della parete della Tv, invece, è antracite e il mobile subito sotto è bianco laccato. Molto particolare il lampadario sospeso di design con bulbi in stile Anni ’70, e il grande specchio in argento appoggiato direttamente sul pavimento. Infine, altra chicca della casa di Bisciglia e Camassa è la cucina dove vige la legge del less is more: un ampio piano di lavoro, tanta semplicità che qui significa funzionalità e un gioco di piastrelle optical sui toni del grigio.

