La strana coppia Pamela Anderson e Liam Neeson nel trailer di Una Pallottola Spuntata: dove vedere il film in streaming Liam Neeson guida il reboot comico di Una Pallottola Spuntata con Pamela Anderson e un cast stellare. Ma il cult originale è storia: dove vederlo in streaming.

Ci sono film che hanno fatto la storia del cinema entrando nel cuore di milioni di persone e che per molti possono essere intoccabili… ma chi dice che vecchie glorie non possono tornare in auge? E’ il caso di Una Pallottola Spuntata, una pellicola del 1988, con protagonista il mitico Leslie Nielsen, diventata subito cult. Ad oggi, è stato annunciato (e diciamo anche che sta per uscire nei cinema) il reboot di questo film, Una Pallottola Spuntata 2025, con protagonisti Liam Neeson e Pamela Anderson. Sì, avete capito bene: il picchiaduro più spietato di tutti i tempi è pronto a vestire i panni di un personaggio simpatico, all’insegna dell’ironia. Nelle scorse ore, è stato pubblicato anche un nuovo trailer online, giusto per farci un’idea di ciò che vedremo ma, per i più nostalgici e per tutti coloro che ritengono Nielsen insostituibile, vi spieghiamo dove potrete (ri)guardare la pellicola originale in streaming. Di seguito, tutti i dettagli.

Una Pallottola Spuntata, Neeson prova a far ridere (picchiando) nel nuovo trailer del reboot

Una Pallottola Spuntata torna con Liam Neeson nel ruolo di Frank Drebin Jr., sostituendo il compianto Leslie Nielsen. Il reboot aggiorna la celebre saga comica, spostando la parodia dai polizieschi degli anni ’70 e ’80 alle storie investigative contemporanee, mantenendo però riferimenti ironici al franchise originale. Il nuovo trailer completo mostra una commedia che unisce umorismo sofisticato e slapstick, prendendo in giro anche i celebri ruoli da duro di Neeson. Tante le scene d’azione, in cui il protagonista picchierà forte (ma in maniera del tutto demenziale). La pellicola uscirà nei cinema italiani il 30 luglio 2025.

Trama e cast di Una Pallottola Spuntata, con Liam Neeson e Pamela Anderson

La trama segue il tenente Frank Drebin Jr., che, seguendo le orme del padre, guida la squadra di polizia in una missione per salvare il mondo. Il film è diretto da Akiva Schaffer e prodotto da Seth MacFarlane. Nel cast, invece, oltre allo straordinario Liam Neeson, troviamo i seguenti attori:

Pamela Anderson (nel ruolo femminile principale)

Paul Walter Hauser

CCH Pounder

Kevin Durand

Cody Rhodes

Liza Koshy

Eddie Yu

Danny Huston

Una Pallottola Spuntata, dove vedere il film originale in streaming

Nell’attesa che esca al cinema il reboot, i più nostalgici potranno guardare in streaming Una Pallottola Spuntata (1988), con il grandioso Leslie Nielsen, su diverse piattaforme che, ovviamente, adesso vi elencheremo:

Paramount+ : Disponibile per gli abbonati.

: Disponibile per gli abbonati. Apple TV+ : Disponibile per gli abbonati.

: Disponibile per gli abbonati. Amazon Prime Video : Disponibile per gli abbonati.

: Disponibile per gli abbonati. Rakuten TV : Disponibile per il noleggio o l’acquisto.

: Disponibile per il noleggio o l’acquisto. Timvision: Disponibile per il noleggio o l’acquisto.

