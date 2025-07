Sanremo 2026, i primi nomi dei ‘big’: Conti vuole Cristina D’Avena, Tiziano Ferro e la star straniera più discussa Dopo le tante indiscrezioni sul possibile cambio di location del Festival della Canzone Italiana, ecco che arrivano anche i primi rumors sui cantanti in gara.

Parlare a luglio del prossimo Festival di Sanremo 2026 potrebbe sembrare leggermente prematuro, ma la storia ci insegna che, in realtà, non è mai troppo presto per iniziare a fare ipotesi sulla kermesse musicale italiana più attesa dell’anno. Senza contare, poi, che il direttore artistico Carlo Conti è già all’opera per scegliere i Big e le canzoni che potranno partecipare alla prossima edizione. Oltre alle tantissime indiscrezioni e ipotesi sul possibile cambio di location del Festival (tutto è ancora da decidere) nelle ultime ore sono emersi anche i primi rumors sui possibili Big in gara: scopriamo di più.

Festival di Sanremo 2026, i primi nomi dei possibili ‘Big’

Ebbene sì, nelle ultime ore il portale musicale AllMusicItalia.it ha svelato quelli che potrebbero essere alcuni dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2026. Tra le ipotesi troviamo i nomi di Patty Pravo, Coez, Big Mama, Emis Killa, Baby K, Ricchi e Poveri, Capo Plaza, Baby Gang e Boro. Nomi che dimostrerebbero la volontà di unire la tradizione della musica italiana con la cultura più giovanile, esattamente come accaduto negli ultimi anni.

Ma questo è solo l’inizio, perché secondo le indiscrezioni fornite dal portale potremmo assistere anche a grandi ritorni. In particolare, quelli di Annalisa, Blanco, Neffa, Ghali, Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri. Allo stesso tempo, Carlo Conti potrebbe riservare grandi sorprese, invitando al Festival nomi come Tiziano Ferro e Cristina D’Avena. Ma le possibilità sono davvero tantissime, e tra i cantanti che potrebbero essere scelti ritroviamo anche i nomi di Irene Grandi, Arisa, Benji e Fede, Sal Da Vinci, Chiara Galiazzo, Tananai, Marco Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Sarah Toscano e Settembre.

Sanremo 2026, Conti vuole la star straniera più discussa

Nel grande calderone dei possibili nomi per i Big che parteciperanno a Sanremo 2026, AllMusicItalia.it inserisce anche alcuni nomi della musica diventati famosi negli ultimi anni come LDA, Aka7even, Leo Gassman, Dimartino, Alex Wyse, Serena, Chiello e Cristiano De Andrè, ma anche le ultime leve uscite da programmi come Amici di Maria De Filippi e X Factor: Trigno, Nicolò Filippucci, Antonia, Mimì e Lorenzo Salvetti.

Infine, secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti sarebbe pronto a portare sul palco anche un’ospite d’eccezione, nonché la star straniera più discussa degli ultimi mesi: Tommy Cash. Ebbene sì, a Sanremo 2026 potrebbe approdare anche il cantante estone che con la sua Espresso Macchiato ha ottenuto un successo incredibile all’ultimo Eurovision Song Contest.

Ovviamente queste rimangono soltanto ipotesi, almeno per il momento, e solo nei prossimi mesi avremo modo di saperne di più.

