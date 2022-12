Sanremo 2023, ipotesi Sabrina Impacciatore? Cosa ha detto Amadeus Il direttore artistico del Festival della canzone italiana non ha confermato né smentito la presenza dell'attrice di The White Lotus come co-conduttrice.

Fonte: Fram video The White Lotus

Ondata di successo per Sabrina Impacciatore. E, si può dire, più che meritata: l’attrice italiana sta facendo scalpore anche negli Usa, grazie alla sua partecipazione all’attesissima seconda stagione di The White Lotus, serie tv HBO di Mike White. E mentre sta per andare in onda Sanremo Giovani (stasera in prima serata su Rai 1), Amadeus ha dato alcuni dettagli sui possibili ospiti e co-conduttori del Festival della canzone italiana 2023, rispondendo anche alla domanda sulla possibile presenza alla kermesse di Impacciatore.

Sabrina Impacciatore: è il suo momento

Sabrina Impacciatore è sulla bocca di tutti dopo la sua incredibile interpretazione di Valentina, la severa proprietaria dell’Hotel di lusso a Taormina, in Sicilia, dove è ambientata la seconda stagione di The White Lotus. L’attrice italiana ha conquistato il pubblico di tutto il mondo: sono in tanti, infatti, a pensare che il suo sia uno dei personaggi più riusciti dello show targato HBO (in Italia disponibile in streaming su Sky Atlantic). Tanto che negli Stati Uniti è stata ospite al Jimmy Kimmel Show,per un’intervista esclusiva con il conduttore, colonna della tv a stelle e strisce.

Ipotesi co-conduttrice: le parole di Amadeus

Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha parlato in una conferenza stampa delle co-conduttrici che calcheranno il palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023. Tra i nomi sicuri ci sono già Chiara Ferragni per le serate del martedì e del sabato e Francesca Fagnani per quella del mercoledì. Mancano quindi ancora i nomi per gli appuntamenti del giovedì e del venerdì. Mentre Amadeus ha escluso l’ipotesi di co-conduttrici internazionali, ha affermato che sicuramente saranno presenti ospiti stranieri. Niente Lady Gaga né Britney Spears, tuttavia: "Sì a ospiti internazionali, ma non quei nomi", ha affermato in riferimento alle ipotesi in circolazione.

Per quanto riguarda invece le co-conduttrici, si è fatto il nome di Sabrina Impacciatore. Il direttore artistico non ha conferma né smentito l’ipotesi, ma ha precisato: "Stiamo ragionando su molte cose. Mancano all’appello due co-conduttrici, quelle del giovedì e venerdì, ma per scaramanzia non dico nulla. Abbiamo delle belle idee: vediamo se andranno in porto".

Potrebbe interessarti anche