Francesca Fagnani torna con Belve: Sabrina Impacciatore si butta a terra per promuovere la nuova stagione Tra ironia, "cadute strategiche" e rivelazioni, parte il conto alla rovescia per il ritorno dello show più graffiante della tv, con nuovi super ospiti.

Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivato l’annuncio che in tanti aspettavano: Belve sta per tornare. Il programma cult di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani riparte ufficialmente martedì 22 aprile in prima serata, pronto a rimettere sotto i riflettori il famoso sgabello, e giudicare dal primo video promozionale, si preannuncia una stagione decisamente esplosiva.

Belve: quando inizia e chi è il primo ospite

Nel promo diffuso in queste ore da Rai 2, la nostra Francesca Fagnani nazionale appare in splendida forma, pronta a incalzare i suoi ospiti con domande senza filtro e quell’aria tagliente che ormai è il suo marchio di fabbrica. Ma a catturare davvero l’attenzione del pubblico è la partecipazione di Sabrina Impacciatore, prima ospite (non dichiarata ufficialmente, ma ormai confermata di fatto) di questa nuova edizione. Alla domanda "Come lanceresti la nuova stagione di Belve?", l’attrice si alza e si lascia cadere platealmente dallo sgabello, scatenando una risata spontanea della conduttrice e del pubblico in studio. "Rivendicate il diritto a cadere", dice poi con la sua ironia, probabilmente a fine intervista, buttandosi nuovamente a terra ‘Come corpo morto cade’.

Sabrina Impacciatore sconvolge Francesca Fagnani

La scelta di Sabrina Impacciatore per aprire la nuova stagione di Belve non poteva essere più azzeccata. Attrice amatissima, reduce da successi internazionali e sempre capace di stupire con dichiarazioni mai banali, ha già conquistato l’attenzione con questo piccolo siparietto mira a mostrare tutta l’ironia e la schiettezza del programma, capace ancora di sorprende il pubblico e di offrire grandi nomi dopo tante stagioni.

Anticipazioni: chi potrebbero essere gli altri ospiti

Al momento la Rai mantiene il riserbo sulla lista completa degli ospiti, ma qualcosa inizia a trapelare. Secondo TvBlog, tra i protagonisti delle nuove puntate ci saranno anche Michele Morrone, Raz Degan e Milly D’Abbraccio, nomi molto diversi tra loro ma accomunati da carriere fuori dagli schemi e personalità che promettono interviste tutt’altro che noiose. Da altre fonti si fanno anche i nomi della cantante Paola Iezzi, dell’attrice naturalizzata italiana Nathalie Guetta e della seguitissima food blogger Benedetta Rossi.

Con una partenza così scenografica e ospiti che sembrano selezionati proprio per il loro vissuto fuori dalle righe, la nuova stagione di Belve si preannuncia come una delle più interessanti di sempre. Fagnani, con il suo stile diretto e tagliente, è pronta ancora una volta a mettere a nudo le fragilità, le contraddizioni e la forza dei suoi ospiti. E se il buongiorno si vede dal promo, ne vedremo davvero delle belle.

