Sabrina Salerno, la carriera segreta della super sexy degli anni ‘80: i ruoli cult (mozzafiato) sul grande schermo Tutti i ruoli più iconici di Sabrina Salerno, diva intramontabile degli anni ’80: ecco dove guardare in streaming i film di una delle donne più sensuali.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

E’ stata (ma lo è tuttora) una delle donne più desiderate degli anni ’80, sia per la sua bellezza, sia per la sua sensualità. Un’icona sexy che ha ipnotizzato qualsiasi uomo ma, Sabrina Salerno non è solo questo, anzi. Scoperta da Claudio Cecchetto e divenuta famosa principalmente come cantante, nel corso degli anni non si è ‘limitata’ solo a questo. I suoi bellissimi lineamenti mediterranei l’hanno portata anche al cinema, dove ha preso parte a diversi film, ed è diventata anche conduttrice televisiva. Ma quali sono le pellicole che vantano la sua presenza? Proseguite la lettura e vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere.

Sabrina Salerno, i 5 film più famosi dell’icona poliedrica

Sabrina Salerno ha una solida carriera alle spalle e, la cosa più sorprendente, è che non si basa solo sulla musica e sulla TV ma anche come attrice. Infatti, tra gli anni ’80 e ’90 ha preso parte a numerosi film appartenenti a generi cinematografici molto diversi tra loro. Di seguito, vi elenchiamo i cinque film più famosi della showgirl:

Le Foto di Gioia (1987)

In questo film, Sabrina Salerno interpreta una delle modelle coinvolte nell’intricato caso. La trama segue le vicende di Gioia, ex fotomodella e nuova direttrice di una rivista per adulti, indaga sugli omicidi di alcune modelle dopo aver ricevuto foto inquietanti che la collegano ai delitti, mettendo a rischio la propria vita.

Lo trovate in streaming sulla seguente piattaforma: Netflix

Fratelli d’Italia (1989)

Qui, Sabrina veste i panni di Michela Sauli, una delle protagoniste coinvolte in situazioni comiche e alquanto improbabili. Il film racconta tre storie indipendenti collegate da una Fiat Tipo a noleggio. Cesare, un commesso romano, viene scambiato per un ricco imprenditore da un’ereditiera e si trova coinvolto in situazioni comiche nel mondo del jet set.

In streaming su: Prime Video ed Apple TV.

Jolly Blu (1998)

In questa pellicola, Salerno ricopre un ruolo centrale, quello di Annabella, la quale sostiene la carriera del protagonista (Max). La trama del film ruota attorno a Max Pezzali che, insieme ai suoi amici, cerca di salvare il bar Jolly Blu dalla chiusura, organizzando una raccolta fondi attraverso le sue canzoni, con l’aiuto di della showgirl.

In streaming su: Mediaset Infinity.

Tutti Gli Uomini Sono Uguali (1999)

Qui, Sabrina Salerno non ha un ruolo prettamente principale ma, interagisce con le figure centrali e contribuisce a dare una svolta alla trama. Quest’ultima, segue tre uomini separati dalle mogli vivono insieme, ma la loro vita cambia quando arriva Eli, una colf americana dal fascino intrigante.

In streaming su: Prime Video e Mediaset Infinity.

Modalità Aereo (2019)

Sabrina Salerno in questo film fa un piccolo cameo nel ruolo di sé stessa, portando un pizzico di umorismo alla storia. Diego Gardini, un imprenditore arrogante, perde il telefono che viene usato da due addetti alle pulizie per danneggiare la sua reputazione. Durante un viaggio in Australia, Diego cerca di sistemare le cose, mentre i due uomini collaborano con suo figlio per aiutarlo a riprendere il controllo della sua azienda.

In streaming su: RaiPlay, Prime Video, Netflix, Apple TV, NOW e Rakuten TV.

Gli altri film di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno ha recitato in diversi progetti cinematografici e televisivi, tra cui Colori (2004) di Cristiano Ceriello, ispirato al Dogma 95, e Uomini sull’orlo di una crisi di nervi (1995) diretto da Alessandro Capone.

