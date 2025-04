Sabrina Impacciatore: il fidanzato violento, la tragedia dell'ex e l'incontro 'allucinogeno' con Jim Morrison La vita sentimentale dell'attrice e comica romana non è stata sempre rose e fiori: la storia con Nick George, l'uso di droghe e la sua idea di famiglia.

Sabrina Impacciatore è una delle attrici più affermate, brillanti e simpatiche del nostro Paese che è riuscita a spopolare anche negli Stati Uniti con il suo ruolo nella serie The White Lotus. Stasera, martedì 29 aprile, sarà ospite di Francesca Fagnani per la prima puntata della nuova edizione di Belve. La vita privata di Impacciatore però non è stata sempre rose e fiori, infatti ha raccontato, ad esempio, di aver perso un fidanzato in un incidente stradale.

Sabrina Impacciatore, la vita privata e l’ex fidanzato violento

La comica romana si è sempre mostrata riservata sulla sua vita privata, tuttavia in un’intervista del 2023 a Vanity Fair ha raccontato di un fidanzato violento in questi termini: "Sembra una manifestazione di amore eccessivo, quindi una donna che voglia sentirsi amata in maniera estrema vede nella violenza una forma di sentimento unico. E spesso crede di non essere degna di altro, magari a causa di un complesso fisico: in qualche modo è giusto che lui mi picchi, pensa. Poi, solitamente l’uomo che ti picchia dopo si mette in ginocchio – a me è successo –, piange e chiede perdono". Da questa situazione Sabrina Impacciatore è finalmente uscita. Sempre alla stessa rivista ha spiegato: "Sono libera da tre anni e mezzo: detesto la parola "single". E sto curando le mie ferite affettive. Sono una persona di sentimenti estremi, carne e sangue, persino nelle amicizie. È stata una benedizione stare da sola per un po’, quando mi innamoro le mie emozioni sono totalizzanti e rendo meno sul lavoro. La ragazza non si applica (ride, ndr). Adesso però mi sento pronta ad accogliere un compagno d’amore, so che prima o poi arriverà".

Il rimpianto dei figli mancati

Inoltre Impacciatore, che non ha figli e non è mai stata sposata, ha risposto alla domanda sul desiderio di famiglia con queste parole: "Non l’ho costruita perché, per natura e spirito di dedizione, non avrei fatto altro. Mi sarei dedicata interamente ai figli e siccome sogno in grande ne avrei voluti dieci. Però è ora di smettere di considerare una donna completa solo se diventa madre. Si può lasciare traccia di sé senza dover per forza mettere al mondo dei bambini, si può essere creatrici in altro modo e agire il proprio senso materno in una forma imprevista. Questo è davvero il tempo decisivo per una rivoluzione culturale".

La liaison con Nick George

L’attrice è stata anche fidanzata con l’attore americano Nick George, con cui ha sfilato nel 2019 sul red carpet dei David di Donatello. L’attore è noto per i suoi ruoli in Good Girls Revolt, This Is Us, Animal Kingdom e The Neighborhood.

Il racconto sulle droghe e Jim Morrison

Dalle anticipazioni di Belve di stasera si legge che Sabrina Impacciatore si è messa a nudo su questioni personali. Ha infatti rivelato se avesse mai fatto uso di droghe: "Sì. Ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto". Una volta ha visto "Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Perché io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per un paio d’anni".

