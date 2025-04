Belve, lacrime nel backstage per la mamma di Sabrina Impacciatore. Il commento (ironico) di Fagnani A margine della puntata di ieri sera, il canale social di Rai 2 ha pubblicato il solito carosello del dietro le quinte. Con un fuori programma divertente e commovente.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Tra gag di Marcell Jacobs, e risate contagiose di Francesca Fagnani, il primo dietro le quinte di Belve è diventato subito virale. Una clip condivisa sul canale Instagram di Rai 2 (come da rito) ha infatti mostrato spezzoni del backstage del programma. E ad attirare l’attenzione è stata anche una scenetta fuori programma. Con protagonista Sabrina Impacciatore (scatenata) e la madre seduta tra il pubblico. Che tra una confessione e l’altra della figlia non ha saputo trattenere la commozione (mista a risate, a dire la verità). Ecco i dettagli della storia e tutte le curiosità qui sotto.

Belve, il fuori programma commovente della mamma di Sabrina Impacciatore

Lo ha scritto Rai 2, nella didascalia al suo post del backstage. E in effetti non si può che concordare: "Non può partire per davvero l’edizione di Belve senza il nostro amato backstage". A corredo di queste parole, è stato poi pubblicato il video del dietro le quinte. Dove Francesca Fagnani si fa in quattro per mettere a suo agio ospiti e tecnici, mentre Sabrina Impacciatore concede autografi e chiede (quasi disperata) un po’ di acqua per la bocca impastata.

Poi spunta Marcell Jacobs, stranamente poco agile tra i fili tesi in studio. Ma simpaticissimo in un botta e risposta non programmato con la conduttrice. E infine, tra i tanti spezzoni presenti nella clip social, ecco il momento che più di tutti ha catturato l’attenzione del web. La madre di Sabrina Impacciatore, seduta in prima fila tra il pubblico, si commuove in silenzio e viene per questo notata dalla figlia. E subito interviene la Fagnani. Con uno scambio di battute serrato (molto divertente) condiviso con l’intervistata.

Lo scambio di battute tra Francesca Fagnani e Sabrina Impacciatore

"Mamma, ho detto delle cose che non dovevo dire? Tantissime, guarda…", ha scherzato Sabrina Impacciatore. E subito le telecamere hanno inquadrato il volto della madre. "Oddio… Sta piangendo?!", ha proseguito Sabrina, mentre la Fagnani controbatteva: "No sta ridendo…". E la chiusura comica della Impacciatore non si è fatta attendere: "Tutt’e due!".

In effetti, le uscite della super ospite di Belve sono state parecchio intime. Con dettagli sulla vita privata che potevano commuovere chiunque. Come quando Sabrina Impacciatore ha risposto che, potendo, riporterebbe volentieri in vita il suo "primo grande amore, il primo fidanzato, Manlio", così come il padre, a cui direbbe "’Hai visto dove siamo arrivati? Grazie papà’". E se non fa piangere questo, beh. Allora si possiede davvero un cuore di pietra.

