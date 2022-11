The White Lotus, attesa finita: la seconda stagione inizia oggi Dopo ben 10 Emmy Awards la pluripremiata serie HBO riparte con il secondo capitolo ambientato in Sicilia: un episodio a settimana in esclusiva su Sky

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Dalle esotiche spiagge delle Hawaii a quelle nostrane della Sicilia, The White Lotus debutta con la seconda stagione su Sky. La pluripremiata serie targata HBO – con ben 10 Awards portati a casa durante l’ultima edizione degli Emmy – è la più decorata della scorsa stagione televisiva americana, ed è ora pronta a esordire con il secondo, atteso, capitolo.

The White Lotus, la seconda stagione

La serie HBO all’insegna della satira sociale firmata da Mike White (creatore, regista e sceneggiatore) cambia "casa" e si sposta in Italia. Abbandonato il paradisiaco resort delle Hawaii della prima stagione, saranno infatti i paesaggi mozzafiato della Sicilia a fare da sfondo al secondo capitolo. I nuovi episodi sono ambientati in un esclusivo resort di Taormina e seguiranno l’esperienza di vari ospiti e dipendenti nell’arco di una settimana, fino a dimostrare che "la dolce vita non è poi così dolce".

Nel cast novità e conferme: F. Murray Abraham sarà Bert Di Grasso, mentre Jennifer Coolidge sarà sempre Tanya McQuoid. Poi le "nostre" Sabrina Impacciatore (nei panni della manager del resort), Simona Tabasco e Beatrice Grannò, oltre a Adam DiMarco, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, e Leo Woodall.

Quando e dove vederlo

La seconda stagione di The White Lotus andrà in onda in esclusiva su Sky (e in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now Tv per tutti gli abbonati al servizio) a partire da lunedì 7 novembre, con un nuovo episodio ogni settimana su Sky Atlantic (canale 110) alle 21:25.

