Maria Corleone, Rosa Diletta Rossi è la giovane stilista nella nuova serie di Canale 5 Maria Corleone è una fiction che ci porterà nel mondo della criminalità organizzare, ma attraverso un punto di vista squisitamente femminile. Ecco i dettagli

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Per inseguire il suo sogno di diventare stilista, Maria Corleone, proveniente da una famiglia mafiosa, si trasferisce da Palermo a Milano. Chiamata a scegliere tra amore e sangue, propenderà per la famiglia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie in prima tv su Canale 5 dal 13 settembre.

