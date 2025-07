Valerio Scanu, mea culpa e appello a Maria De Filippi: “Ho sbroccato, vorrei un chiarimento” Dieci anni dopo Amici, Valerio Scanu ha parlato del rapporto complicato con Maria De Filippi e ha confessato il desiderio di un chiarimento con la conduttrice.

Dopo dieci anni da quella finale di Amici che lo vedeva ‘battersi’ con Alessandra Amoroso (la quale ha trionfato), Valerio Scanu ha aperto il cosiddetto ‘cassetto dei ricordi’ del suo cervello e ha navigato tra i momenti belli che ha vissuto nel talent. Poi, qualcosa è cambiato. Il bellissimo legame che aveva con Maria De Filippi, oggi è un lontano ricordo: una ferita che sanguina e che fa ancora male. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’ex allievo si è raccontato senza peli sulla lingua, in piena sincerità e ha stupito quando ha affermato di essere disponibile a un chiarimento con "Queen Mary". Vediamo insieme tutti i dettagli.

Valerio Scanu su Maria De Filippi: "Vorrei un chiarimento"

E’ proprio il caso di dire che Valerio Scanu pensa ancora a Maria De Filippi e al rapporto con lei che avrebbe potuto prendere una piega decisamente migliore. In un’intervista a La Repubblica, il cantante sardo si è raccontato con sincerità, mostrando un fortissimo desiderio di confronto e chiarimento con Maria De Filippi, con cui il rapporto si è interrotto da tempo. "Vorrei un chiarimento. Sono passati dieci anni. Per riavvicinarsi ci deve essere la volontà da parte di entrambi. La volontà di un chiarimento da parte mia c’è, dall’altra parte non credo." Ha ammesso senza remore di aver "lanciato accuse, sì, ho sbroccato" e di essere stato "mal consigliato", e ha aggiunto: "Lo dico senza voler dare la colpa a terze persone, ma forse avrei avuto bisogno di qualcuno accanto che mi facesse ragionare."

Il suo percorso, ricco di successi, è stato anche segnato da lotte personali, come la battaglia contro un tumore al polmone nel 2020, che ha tenuto nascosta persino ai genitori. Ha spiegato, infatti: "Quando ho avuto questo problema di salute ci vedevamo ancora, lui pensava che me lo fossi inventato per attirare la sua attenzione. Non mi ha mai accompagnato a un controllo. Quando mi sono operato non gliel’ho detto. Lo confidai a una sua amica, glielo disse lei." Oggi Scanu è finalmente felice, grazie anche al marito Luigi Calcara, con cui ha trovato la stabilità desiderata.

Valerio Scanu, l’esperienza nel talent Amici

Sembrava ieri quando tutti noi lo vedevamo come allievo nella scuola più desiderata d’Italia. Per Valerio, Amici non è stata solo una grandissima e bellissima esperienza, ma anche un trampolino di lancio nel mondo della musica. Nel 2010 ha vinto il Festival di Sanremo, ma dietro questo giovane talento c’era un ragazzo con delle fragilità e delle difficoltà ad ambientarsi in un contesto (quello della notorietà) poco o per niente accogliente. A tal proposito, sempre nel corso dell’intervista, ha affermato: "Non ho tantissimi amici in questo ambiente" e ha sottolineato come oggi, sui social, le persone si sentano autorizzate a dire qualunque cosa. Ha raccontato di aver ricevuto un messaggio offensivo: "Tu sei il re dei falliti". A volte li ignora, altre volte risponde: "Sei incivile"

