Mediaset Infinity 1 /9 Alex Bravo – Poliziotto a modo suo Marco Bocci è il volto di Alex Bravo, un poliziotto che affronta la vita a modo suo. Vive solo, mangia poco e parla tanto, sempre pronto a rifugiarsi nel lavoro e a schivare ogni tipo di responsabilità personale. Sul lavoro è stimato, ma anche discusso: il vicequestore Clint non lo sopporta e lo punzecchia di continuo. Accanto a lui, la collega Sofia, amica fidata e innamorata non corrisposta. Poi, un imprevisto in arrivo cambierà le carte in tavola.

Mediaset Infinity 2 /9 Buongiorno, mamma! 3 La famiglia Borghi torna con una nuova stagione di Buongiorno, mamma!. I figli crescono e i problemi cambiano, ma i nodi non mancano. Guido, interpretato da Raoul Bova, cerca di tenere insieme tutto, compresa la Onlus di famiglia. Ma tra vecchi ritorni e nuovi arrivi, i suoi equilibri rischiano di saltare.

Mediaset Infinity 3 /9 A testa alta Sabrina Ferilli è la protagonista di A testa alta, nei panni di una preside apprezzata e madre amatissima. Tutto cambia quando un video privato viene diffuso online. Un crollo improvviso che darà il via a una ricerca ossessiva della verità, tra sospetti, delusioni e desiderio di riscatto.

Mediaset Infinity 4 /9 Vanina – Un vicequestore a Catania 2 Torna Giusy Buscemi in Vanina. La seconda stagione porterà sul piccolo schermo nuove indagini ispirate ai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Titoli come L’uomo del porto e La banda dei carusi faranno da spunto per nuove storie tutte ambientate a Catania.

Mediaset Infinity 5 /9 Una nuova vita Anna Valle interpreta Vittoria in Una nuova vita, una donna appena uscita dal carcere e pronta a ricominciare da capo. Vuole riavvicinarsi al figlio e dimostrare la propria innocenza. Con lei, un avvocato misterioso in cerca di sua figlia, in una trama che unisce il dramma familiare all’investigazione.

Mediaset Infinity 6 /9 Colpa dei sensi In Colpa dei sensi ritroviamo Anna Safroncik e Tommaso Basili. La loro vita tranquilla cambia quando ricompare Gabriel Garko, ex di lei e amico di lui. Dietro il ritorno c’è una verità da scoprire, ma anche una passione mai davvero spenta. E la gelosia, come sempre, non perdona.

Mediaset Infinity 7 /9 I Cesaroni – Il ritorno Dopo anni, tornano I Cesaroni. Claudio Amendola guida ancora una volta la famiglia romana più amata della TV. I “ragazzi” sono cresciuti, i guai pure, ma lo spirito è lo stesso. Stavolta l’obiettivo è salvare la bottiglieria di famiglia, tra nuove dinamiche e antiche complicità.

Mediaset Infinity 8 /9 Erica Vanessa Incontrada è la protagonista di Erica, versione italiana della serie francese ispirata ai romanzi di Camilla Läckberg. È una scrittrice in crisi che torna a Piombino, dove si trova invischiata in un delitto. Accanto a lei, un poliziotto interpretato da Francesco Scianna. E da qui, nuovi misteri da risolvere.