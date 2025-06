Reazione a Catena, i Tiri Liberi incassano tra le gaffe ma il web stronca i gemelli: "Già campioni da Caterina Balivo" Nella puntata del 14 giugno, i Tiri Libero vengono sfidati dai Biliardini che fanno una serie di errori nell'Intesa Vincente: cosa è successo su Rai Uno

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

La nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno su Rai Uno sabato 14 giugno 2025, vede I Biliardini, nuovo trio composto da Elettra e i due gemelli eterozigoti Alessandro e Leonardo, sfidare i campioni in carica, i Tiri Liberi, ovvero Sabrina, il marito Luca e Fabio. All’Ultima Catena, dopo un’Intesa Vincente perfetta, sono questi ultimi, che si portano anche a casa ciò che resta del montepremi di 140mila euro. Ecco cosa è successo nella puntata del 14 giugno 2025 di Reazione a Catena.

Reazione a Catena, puntata 14 giugno 2025: cosa è successo

Alle 18:45 spaccate comincia la partita che vede sfidarsi i Tiri Liberi e I Biliardini, ma il primo momento saliente lo viviamo durante la prima catena musicale, quando i nuovi arrivati hanno il dubbio sul titolo Mamma Maria, canzone dei Ricchi e Poveri, perché pensano non sia quello giusto. Poi Pino Insegno, sentendo cantare il trio, commenta: "E’ arrivata una diffida dai Ricchi e Poveri qua". Alla seconda catena musicale, invece, i Tiri Liberi sbagliano il titolo del brano, dicendo "La vida loca" al posto di "Living la vida loca". Si passa alle catene di Una tira l’altra, dove a trionfare sono i Tiri Liberi in entrambe, conquistandosi prima i soldi della zip da 15mila euro, poi i 20mila della seconda zip.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Durante il gioco, scopriamo qualcosa in più sui gemelli dei "Biliardini": Alessandro lavora in una società che si occupa di finanza agevolata, quindi finanziamenti alle aziende, e ha una ragazza che vive in Messico: "Ci vediamo ogni tre mesi" svela; Leonardo invece è un agente immobiliare. Poi il conduttore fa la battuta: "Ed Elettra? Compra case e riceve finanziamenti agevolati?", ma lei sta al gioco: "Prendo i soldi da uno e compro case dall’altro", e poi chiarisce: "Mi occupo di amministrazione del personale". Tutto ciò viene detto nel momento dei "Quando, dove, come, perché", poco prima che Fabio indovini la parola dei "Quattro per una" in pochi secondi: "Sacco" dice, e il conduttore lo invita a raggiungerlo per leggere gli altri indizi. Prima, con un tono scherzoso, gli ricorda: "Ti spiego… noi dobbiamo arrivare al telegiornale… ma va bene!".

Dopo la seconda catena di Una tira l’altra, i Biliardini riescono a zottare 5 secondi ai campioni in carica, ma lo perdono praticamente subito perché sbagliano la prima parola dell’Intesa Vincente. Anche qui non manca un momento divertente, perché Elettra indovina il termine "sorriso" dopo aver ascoltato questa definizione: "Cosa fai con la bocca…", e le danno delle pacche forti sulle spalle dicendole "brava". Interviene Pino Insegno: "Però piano, ragazzi! Brava sì! ‘Cosa fai con la bocca’ e lei trova ‘sorriso’! Poteva essere ‘mangiare’, poteva essere di tutto….". Alla fine, i Biliardini azzeccano 7 parole perché fanno una serie di errori, finendo anche l’ultima definizione dopo il gong.

I Tiri Liberi non deludono invece all’Intesa Vincente, a parte quando Fabio, sentendosi dire "Cos’è Sinner", tentenna, impiegando qualche secondo più del necessario per dire "tennista". Il trio trova 12 parole e gioca all’Ultima Catena per un montepremi di 140mila euro, ma usano subito i due jolly (la prima è sempre Sabrina, tra l’altro) e pian piano, a causa di diversi errori, vedono diminuire i soldi accumulati fino a 8.750 euro, valore dell’Ultima parola. Cosa accomuna "Caro" e il Terzo elemento, cioè "Bacio"? Una volta dimezzato il montepremi – sceso a 4.375 euro – puntano sulla parola "Saluto" (le lettere fornite sono Sa-o), la prima segnalata da Fabio al trio, che si rivela essere quella esatta. I Tiri Liberi, oltre a confermarsi campioni, vincono 4.375 euro e si abbracciano.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata di Reazione a Catena del 14 giugno 2025, un utente sui social nota un dettaglio riguardante i gemelli del trio I Biliardini: "I gemelli sono stati campioni di Lingo, su LA7 con la Balivo", e un’altra persona commenta: "È la dimostrazione che partecipano persone già introdotte nel mondo dello spettacolo". A rispondere alla polemica è uno dei due fratelli, Leonardo Vesci, che interviene sui social e scrive: "Abbiamo 28 anni e già lavoriamo ringraziando il signore; amiamo i quiz e quindi abbiamo tentato reazione a catena che era il nostro sogno da sempre".

Altri utenti invece sembrano soffrire molto la presenza di Sabrina nel game show: "Io ci provo ma non ci riesco a farmi stare simpatica una come Sabrina….giuro che c’ho provato ma è dura", "Idem, ho cambiato canale, non ce la faccio proprio a seguire la trasmissione", "Mi consolo, non sono l’unica, anche io cambio canale", "Io non seguo più".

Potrebbe interessarti anche