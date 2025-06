Reazione a Catena, record dei Tiri Liberi, ma i social non ne possono più: "Campioni anonimi" I campioni risolvono per l'ottava volta la Ghigliottina: il montepremi vinto sale a 128.533 euro, ma sul web piovono critiche. Cosa è successo nella puntata di ieri (19 giugno)

Sebbene sui social non riscuotano successo e simpatia i Tiri Liberi sono ancora i campioni di Reazione a Catena, e non notare la loro bravura e sintonia è impossibile. Ieri sera, giovedì 19 giugno 2025, Sabrina, Luca e Fabio, i tre coach di Codroipo (Udine), non solo hanno giocato la loro 12esima partita ma hanno anche vinto per l’ottava volta, azzeccando la soluzione dell’Ultima parola. Battuti gli sfidanti, il terzetto dei Beach Boys, composto da Alberto, Nicholas e Jacopo, con 9 parole all’Intesa vincente, contro le 6 dei debuttanti, i Tiri Liberi hanno di nuovo lasciato il segno all’Ultima catena. Vediamo insieme cosa è successo nella puntata di ieri del game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di ieri (19 giugno 2025)

Ancora un successo per i Tiri Liberi. Il team composta da Sabrina, Luca e Fabio si è confermato campione di Reazione a Catena per la dodicesima volta di fila, ossia da quando la nuova edizione del programma è tornata in onda. I coach di Codroipo, hanno già praticamente monopolizzato il game show, tanto che per sembra impossibile batterli. E di certo impossibile lo è stato per i Beach Boys, sconfitti ieri sera all’Intesa vincente. Giunti così all’Ultima parola con un montepremi di 125mila euro, sceso a 3.907 dopo l’acquisto del Terzo Elemento, i campionissimi dovevano trovare un termine che collegasse perfettamente ‘Preparato e Banco’. Dopo la consueta consultazione, i tre hanno scelto di rispondere con ‘Farmaco’, soluzione che li ha portati di nuovo alla vittoria.

I Tiri Libero dividono i social: "Ma quanto sono noiosi"

Dopo 8 vittorie i Tiri Liberi hanno racimolato 128.533 euro in gettoni d’oro, anche se questa volta non tutti e tre erano convinti di tentare la fortuna senza paracadute. Fabio, infatti, avrebbe voluto rischiare senza dimezzare il montepremi, mentre Sabrina e Luca hanno preferito andare sul sicuro comprando il Terzo Elemento. Vittoria assicurata ma sul web il pubblico si è spaccato, tra chi apprezza la bravura dei concorrenti e chi invece non li sopporta più.

Su X, dove ogni sera gli spettatori si riuniscono per commentare la partita, in tanti hanno criticato sia la facilità della catena che il poco appeal dei campioni: "Ma quanto sono noiosi", "#reazioneacatena ma, mi domando, con queste catene da terza media scaduta, li regaliamo proprio i soldi ???? Mah….". Altri invece, hanno esultato per l’ennesima vittoria: "Sempre ottime intuizioni. Bravi", "Bravi anche stasera … o meglio, bravo Fabio".

