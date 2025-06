Reazione a Catena, i Tiri Liberi toppano e i social infieriscono su Sabrina: "Credeva di aver vinto" La grande delusione della campionessa è stata notata da tutti: "Si ma non ti incaz*are, non te li possono regalare sempre i soldi".

A una settimana esatta dal debutto del programma, e dal loro ingresso in scena (con la prima vittoria), i Tiri Liberi sono ancora i campioni di Reazione a Catena. Ieri, domenica 15 giugno 2025, il trio formato da Sabrina, Luca e Fabio, i tre coach di Codroipo (Udine), sono riusciti a battere le Capacciole, ossia le sfidanti Arianna, Jessica, Cristina, tre sorelle di Sorano. Titolo ben saldo alla mano, dopo aver azzeccato ben 11 risposte all’Intesa vincente, i concorrenti friulani sono approdati all’Ultima parola con un montepremi iniziale di 41mila euro, sceso a 20.500 dopo l’acquisto del Terzo elemento. Vediamo cosa è successo ieri a Reazione a Catena.

Reazione a Catena, doccia fredda per i Tiri Liberi e critiche social

Dopo 8 puntate e ben 4 vittorie all’attivo, i Tiri Liberi sono sempre i campioni di Reazione a Catena. Ieri, i tre coach, hanno battuto le Capacciole, un trio di sorelle molto agguerrite, ma che all’Intesa vincente sono riuscite ad azzeccare solo 5 soluzioni, lasciando campo libero ai veterani. Quest’ultimi, arrivati all’Ultima parola, avevano come indizi ‘Via e Piedino’, e per vincere avrebbero dovuto trovare un termine che iniziava con ‘Co’ e finiva con ‘E’. Dopo la consueta consultazione, i tre amici hanno provato a rispondere con ‘Corte‘, ma la parola corretta era ‘Confidenziale‘.

Tantissima la delusione, specie per Sabrina: la concorrente era talmente convinta di aver indovinato che il suo viso si è trasformato da gioioso a una smorfia di dispiacere notata tutti, soprattutto sui social. Su X, dove il game show di Rai 1 è seguitissimo, in tanti non hanno perso occasione per criticare la campionessa: "Memorabile la faccia incaxxata di Sabrina che era convinta di aver indovinato. Fastidioso da vedere il gesto di stizza nei confronti dei compagni di gioco. Anche meno…", "Si ma non ti incaz*are, non te li possono regalare sempre i soldi", "#reazioneacatena ah ah quella pazza credeva di avere vinto! Anche meno isterica. Si godeeeee", "Si può sbagliare non è un dramma ".

