Dopo 11 puntate i Tiri Liberi sono ancora i campioni di Reazione a Catena. Ieri sera, mercoledì 18 giugno 2025, il trio di coach di Codroipo (Udine), formato da Sabrina, Luca e Fabio, è riuscito di nuovo ad accedere alla sfida finale e a mantenere il titolo del game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, conquistando ancora il montepremi. Dopo la vittoria di martedì (con vincita di 59mila euro), infatti, in questa puntata i veterani si sono portati a casa altri 29.250 euro, dopo aver battuto gli sfidanti, i Baby Boom, team composto da Marco, Paolo e Mariangela, tre amici che vivono a Bologna. Salutati i debuttanti con sole sei parole azzeccate all’Intesa vincente, i Tiri Liberi (10 risposte giuste) sono così arrivati all’Ultima catena. Vediamo insieme cosa è successo.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di ieri (18 giugno 2025)

I Tiri Liberi sono ancora i campioni di Reazione a Catena. Ieri sera, battuti gli sfidanti, i ‘Baby Boom’ di Bologna, i tre coach sono arrivati all’Ultima parola con 117mila euro, scesi a 29.250 dopo l’acquisto del Terzo Elemento. Per portarsi a casa il bottino Sabrina, Luca e Fabio dovevano trovare una parola che si collegasse perfettamente con ‘Isolato’ e ‘Primo’ e, dopo un accesa discussione, il trio ha deciso di rispondere con ‘Estratto‘, parola che si è rivelata essere quella corretta. Applausi e gioia in studio per i campioni che sono arrivati a vincere un totale di 124.626 euro in gettoni d’oro, dopo 11 puntate e sette vittorie. Reazione a catena 2025 è appena iniziato, insomma, ma i Tiri Liberi già si candidano a essere una delle squadre simbolo di questa edizione.

Social stufi e Sabrina "Insopportabile"

Nonostante la loro evidente bravura testimoniata da un montepremi generale che continua a crescere, i Tiri Liberi non hanno riscosso molta simpatia sui social. Su ‘X’, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la puntata di Reazione a Catena, in tanti hanno criticato il trio veneto esprimendo decisamente poco affetto nei loro confronti: "Presunzione ne abbiamo", "Vogliamo campioni simpatici", "Sai quanto ce li dobbiamo sorbire sti 3", "Vogliamo farle un po’ più facili queste catene finali? Agli autori piace regalare soldi a sti tre mi sa", "Simpatici come una ditata nell’occhio #reazioneacatena", "Una noia mortale". Al tempo stesso, però, non sono mancati commenti di sostegno ai campioni. C’è chi ha scritto: "Ragionano in modo invidiabile. Bravi, vittorie sempre meritate", oppure: "Torna la tendenza degli anni passati: quando arrivano concorrenti bravi, passate 2/3 puntate partono i commenti acidi, le cattiverie gratuite, le manifestazioni di antipatia. Vi ricordate le tre professoresse? Ecco…Fatevene una ragione: questi sono bravi, e non è colpa loro se gli avversari sono scadenti!", e ancora: "Estratto non era facile, e non capisco perché ve la prendete con Sabrina".

