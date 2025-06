Reazione a Catena, Tiri Liberi flop nel finale. I social: "Non ci sono più soldi" I campioni cadono a un passo dal montepremi ed esplode l'ironia del web: cosa è successo nella puntata del 21 giugno del game show guidato da Pino Insegno

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nuova puntata, sabato 21 giugno 2025 di Reazione a Catena, il game show presereale dell’estate di Rai Uno guidato da Pino Insegno che, nella serata di sabato vede affrontarsi i bravissimi campioni "Tiri Liberi", ovvero Luca, Sabrina e Fabio che sono i primi campioni di questa stagione di Reazione a Catena e hanno già conquistato ben 160000 euro di montepremi. A sfidarli arrivano nello studio 2 del Centro di Produzione Rai di Napoli i "Matemagici", tre amici che arrivano da Trieste e sono appassionati di matematica, tanto che fanno addirittura in squadra le gare internazionali di matematica.

Come sempre, per l’esito finale della gara è fondamentale il gioco dell'"Intesa Vincente", che decide quale delle due squadre che si battono potranno andare a giocarsi le loro carte per la conquista del montepremi finale di puntata, al gioco dell’Intesa Finale. In questo importante gioco, i i tre campioni "Tiri Liberi", ovvero Luca, Sabrino e Fabio sono veramente formidabili, e infatti anche nella puntata di sabato 21 giugno 2025 de l’Eredità totalizzano un ben 13 risposte esatte, un numero davvero difficile da battere, ma i "Matematici" ci provano. I tre amici triestini sono bravissimi perché infilano ben 8 risposte esatte, ma i campioni si confermano irraggiungibili e finiscono a giocarsi un montepremi di partenza di ben 110000 euro all'"Ultima Catena", i "Tiri Libri".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla fine dell'"Ultima Catena", i "Tiri Liberi" devono indovinare, per un montepremi definitivo che ammonta a 55000 euro, il termine che si lega con la parola "Fuori", che inizia con la lettera "C" e finisce con la lettera "O". Per arrivare alla soluzione però, i "Tiri Liberi" hanno bisogno di comprare il terzo elemento. Il montepremi a questo punto si assottiglia a 27500 euro, e la terza parola che la soluzione finale deve legare a "Fuori" è "Insieme". La soluzione proposta da Luca, Sabrina e Fabio è "Coro". Allo scadere del tempo però, Pino Insegno svela invece che la parola corretta è "Contesto", parola che lascia un po’ l’amaro in bocca ai campioni perché, durante il loro ragionamento, Fabio, non ascoltato, aveva proposto proprio il termine "Contesto". Peccato.

Le reazioni social

Naturalmente, anche per la puntata di Reazione a Catena di sabato 21 giugno 2025 non mancano i commenti del pubblico social, che questa sera la butta sull’ironia. Si legge, tra i commenti su twitt al termine dell’Ultima Catena: "La parola era chiaramente "coro". Gli autori hanno cambiato all’ultimo la soluzione perché non hanno più spicci da dare ai campioni", e poi c’è chi nota: "Oggi però ce stavano tre o quattro, inclusa quella scelta dai campioni: Fuori dal coro e, il mio abbinamento, "l’abbiamo detto insieme, l’abbiamo detto in coro" (che è il tipico collegamento che piace agli autori",infine "CONTESTO a #reazioneacatena è un evergreen, lo si trova ogni 3×2. È come dire "barbabietola da zucchero" alle scuole medie".

Potrebbe interessarti anche