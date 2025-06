Reazione a Catena, trappola degli autori a Insegno: "Grazie al ca…". E Sabrina crolla in lacrime prima del colpaccio I Tiri Liberi battono gli sfidanti e si confermano campioni, portandosi a casa il montepremi del game show di Rai 1.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Terza puntata per la nuova stagione di Reazione a Catena. Ieri, martedì 10 giugno 2025, nel game show di Rai 1, condotto da Pino Insegno, I Tiri Liberi (Sabrina, Luca e Fabio), si sono riconfermati campioni. I tre coach di Codroipo (Udine), hanno avuto la meglio contro gli sfidanti, Gli Storti (Leonardo, Matteo e Riccardo, tre amici di Pisa, e sono arrivati all’Ultima parola con un montepremi di 8.250 euro, vinto meritatamente. Vediamo cosa è successo ieri a Reazione a Catena.

Reazione a Catena, Pino Insegno evita la gaffe: "Grazie al c…ielo"

Mentre I Tiri Liberi giocavano per conquistare ancora il titolo di campioni di Reazione a Catena, Pino Insegno è riuscito a evitare una gaffe clamorosa. Nel primo match, quello in cui si deve indovinare la parola mancante, la frase da completare era "Nel Massachusetts esiste una caffetteria molto particolare che sta riscuotendo molto successo grazie a una pensata del suo proprietario. Grazie al Ca…", un giochino di parole creato dagli autori che avrebbe potuto fra scivolare il conduttore. E invece Insegno, leggendo l’indizio con lo spelling è riuscito a cavarsela, sollevando gli occhi al cielo, aiutato anche dai concorrenti che prontamente hanno provato a rispondere ‘cameriere’.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I Tiri Libri sbancano e Sabrina crolla in lacrime: "Non posso lasciarti così"

Mentre lunedì la partita dei Tiri Liberi non è stata particolarmente fortunata, nella puntata di ieri, il trio si è rifatto. Match dopo match, infatti, i campioni sono riusciti nuovamente ad arrivare all’Ultima parola con un montepremi di 132mila euro, sceso a 8.250 dopo aver acquistato il Terzo elemento. Per vincere i tre coach dovevano cercare il collegamento corretto fra ‘Sport e Mano’, avendo come indizio le lettere iniziali e finali ‘Sa – e‘. Dopo un’attenta consultazione, i concorrenti rispondono con ‘Salutare‘, ma nell’attesa di sapere se la soluzione fosse giusta, Sabrina ha avuto un crollo.

Per la grande emozione, infatti, la campionessa è scoppiata in lacrime tanto da far fermare Insegno: "Mi fermo un attimo, vengo da te, non posso lasciarti così". Poi la gioia liberatoria per la vittoria (seconda vincita dopo quella al debutto di domenica). La parola vincente era proprio ‘Salutare’, e il trio si è sciolto in un abbraccio, mentre Sabrina si scusava: "Come scusa? Dai. È bellissimo, brava… è bello, è l’emozione", ha esclamato il conduttore rincuorandola.

Potrebbe interessarti anche