Reazione a Catena, i Tiri Liberi incassano ancora ma i social criticano: "Quanto ci crede sta piagnona" I campioni vincono ancora ma sul web fioccano le critiche su Sabrina: "Date un calmante alla signora, perché sta mettendo ansia anche a me".

Ancora una vincita per i Tiri Liberi. Ieri, giovedì 12 giugno 2025, Sabrina, Luca e Fabio, i tre coach di Codroipo (Udine), si sono confermati campioni di Reazione a Catena, portandosi anche a casa (per la terza volta) il montepremi. A sfidarli, ma senza successo, c’erano i Fai Da Noi, team di Alcamo, Provincia Di Trapani, composto da Davide e Anna e loro figlia Elisa. Marito e moglie, inoltre, erano alla loro seconda esperienza nel game show di Rai 1, dato che ci avevano già partecipato nel 2013. Poco fortunata, però, la loro partita che si è fermata a l’Intesa vincente dove i Tiri Liberi hanno centrato ben 14 parole, un vero record, mentre gli sfidanti si sono fermati a 9. Vediamo cosa è successo ieri a Reazione a Catena.

Reazione a Catena, i Tiri Liberi spaccano ma sui social non piacciono

Passata la sfida dell’Intesa vincente, i Tiri Liberi, sono approdati ancora una volta alla prova finale di Reazione a Catena. Qui il montepremi iniziale era di 104mila euro, sceso inesorabilmente a 13mila dopo l’acquisto del Terzo elemento. Per portarsi a casa la somma, la più alta finora per loro (1.813 euro vinti al debutto e 8.250 martedì), i campioni dovevano trovare l’Ultima parola che collegasse ‘Parentesi e Freno’, avendo per indizio la sillaba inziale e la lettera finale ‘So e A’. Dopo la consueta consultazione, il trio ha risposto con ‘Sosta‘, soluzione corretta, ma considerata troppo semplice dal pubblico sui social, dove le polemiche non sono mancate, specie per l’atteggiamento di Sabrina, che non ha ancora conquistato il cuore dei telespettatori.

Su X, dove gli utenti si riuniscono per commentare la partita, in tanti hanno avuto da ridire sul trio di coach e la campionessa: "Catena per ora da dilettanti allo sbaraglio", "Come buttare i soldi", "Ormai è diventato un programma da boomer, battute e siparietti ridicoli…si è persa tutta la freschezza proprio", "Sono bravi, ma Sabrina mi mette ansia", "Date un calmante alla signora, perché sta mettendo ansia anche a me", "#ReazioneACatena quanto ci crede sta piagnona . Piangiiiiii", "Che trio di antipatici", "Solo a me sta antipatica Sabrina?", "Sabrina la pazza isterica".

