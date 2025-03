Alberto Matano, la sua casa chic immersa nel verde che condivide con il marito Riccardo Mannino La coppia, convolata a nozze nel 2022, vive a Roma in una grande casa con palestra privata e un terrazzo dalla vista spettacolare.

Re indiscusso del pomeriggio di Rai 1, Alberto Matano continua a macinare un successo dietro l’altro con La Vita in Diretta. Al timone del talk dal 2019, prima con Lorella Cuccarini, poi in solitaria, il giornalista si è spesso cimentato anche in altri ruoli, come tra i tribuni di Ballando con le Stelle dove, nell’ultima edizione, si è anche esibito in qualità di ‘ballerino per una notte’, portando in scena una coreografia che raccontava la sua vita. Da sempre molto riservato, Matano è sposato dall’11 giugno del 2022 con Riccardo Mannino: a celebrare le nozze ai Castelli Romani è stata la collega e cara amica Mara Venier.

"Le persone hanno capito chi sono prima che raccontassi della mia vita e mi vogliono bene", raccontava il conduttore a due mesi dalle nozze in un’intervista a Repubblica. In quell’occasiona aveva anche spiegato il perché aveva scelto di non fare coming out prima: "Penso che un ulteriore patto di fiducia si sia rinsaldato: non ci sono più non detti, è tutto alla luce del sole. Non ho mai mentito, piuttosto ho tenuto privato il mio rapporto, sono stato in silenzio. Ho taciuto piuttosto che dire una ‘non verità’, per proteggere la relazione. L’ho tenuta in un luogo sicuro". Matano e conserte, da dopo le nozze, vivono insieme a Roma, in una grande casa piena di luce e di verde.

La casa di Alberto Matano a Roma: un grande terrazzo e palestra privata

Nato a Catanzaro ma residente a Roma da anni, per ovvi motivi professionali, Alberto Matano condivide vita e casa con suo marito Riccardo Mannino. I due vivono in un appartamento spazioso ed elegante, che rispecchia totalmente il carattere sobrio ma chic del conduttore. Dalle poche immagini della dimora postate su Instagram, si riescono a intuire alcuni dettagli degli interni: una grande e luminosa zona living dai toni chiari, mentre i divani hanno colori decisamente più accesi. Presente anche una libreria immensa, tante lampade e una cucina piena di ogni comfort. Chicca della casa, il grande terrazzo con pavimento in legno, affacciato su uno dei verdissimi parchi romani, con divanetti in vimini intrecciato e sedute bianche.

