Mercato tv: Veronica Gentili perde 'Le Iene' (e preoccupa Mediaset), Francesca Fialdini via da Rai 1 Rai e Mediaset fanno le prime mosse in vista della prossima stagione televisiva. Novità in vista anche per Elisa Isoardi e Nunzia De Girolamo: cosa condurranno.

Il mese di maggio galoppa, l’estate si avvicina e il mercato conduttori Rai e Mediaset inizia ad accendersi in vista della prossima stagione televisiva. All’orizzonte non ci sono stravolgimenti epocali, perché stavolta gran parte dei big del piccolo schermo sono blindati nei rispettivi programmi (e contratti), ma qualche movimento interessante già si intravede e alcuni volti noti potrebbero cambiare aria a partire dal prossimo settembre. Ecco di chi si tratta.

Mediaset, Veronica Gentili via da ‘Le Iene’ (e l’Isola dei famosi preoccupa)

Ad aggiornarci sui possibili movimenti in vista dell’annata tv 2025/2026 è Dagospia, che nella consueta rubrica firmata da Dandolo lancia un paio di retroscena interessanti (e inattesi) sul futuro di Veronica Gentili. A quanto pare, la 43enne giornalista romana – appena sbarcata alla conduzione dell’Isola dei Famosi – il prossimo autunno potrebbe perdere la conduzione de Le Iene Show, che guida dal 2023. "La sua esperienza a Le Iene potrebbe concludersi con quest’ultima edizione – scrive Dandolo – Non è infatti un mistero per gli addetti ai livori che la rampante Veronica sia stata fortemente caldeggiata alla conduzione del programma di Parenti da un unico e potente ammiratore: Piersilvio Berlusconi". Detto che gli ottimi risultati di share ottenuti dalla Gentili in versione iena non spiegherebbero un avvicendamento alla guida del programma, Dagospia parla anche dell’attuale esperienza della conduttrice al timone dell’Isola dei Famosi, partita mercoledì scorso con un ‘tiepido’ 18.9% di share. Secondo il portale di D’Agostino, proprio l’esordio non brillantissimo del reality (che lo scorso anno con Luxuria debuttò col 20% di share) avrebbe messo in preallarme i vertici di Mediaset: "Ai piani alti del Biscione temono un secondo "caso The Cuple", il programma ultra flop condotto da Ilary Blasi. (chiuso anzitempo causi ascolti disastrosi, ndr). Veronica Gentili però ostenta calma e sangue freddo".

Francesca Fialdini saluta Rai 1, Elisa Isoardi sfiderà Verissimo

Oltre a Veronica Gentili, c’è un altro volto noto della tv italiana che il prossimo anno potrebbe perdere una conduzione importante. Si tratta di Francesca Fialdini, che dal 2019 è una delle signore della domenica di Rai 1 con Da noi a ruota libera. Sempre Dandolo su Dagospia, infatti, svela che la conduttrice concluderà la sua esperienza alla guida del contenitore di storie e interviste che segue Domenica In. Al suo posto dovrebbe subentrare Nunzia De Girolamo, le cui quotazioni in Rai sono in grande ascesa grazie al successo delle interviste di Ciao Maschio, ormai diventato un piccolo televisivo e molto apprezzato anche sui social. L’addio a Rai 1 non sarà, però, una bocciatura per la Fialdini. I vertici di Viale Mazzini, infatti, hanno intenzione di trasformarla in un volto simbolo della terza rete, affidandole programmi dal taglio giornalistico. Novità in vista anche per Elisa Isoardi, che dal 2023 gira il Paese alla guida Linea Verde Italia, il programma itinerante che mostra i luoghi più belli del nostro territorio. L’ex conduttrice de La Prova del cuoco dopo due anni a lavorare ‘on the road’ tornerà in studio: Rai 1, infatti, sta pensando di affidarle lo slot del sabato pomeriggio con il compito di rivaleggiare con Verissimo di Silvia Toffanin.

