Rai, palinsesto stravolto per papa Francesco: Balivo, Clerici, Bianchetti. Chi si ferma e chi va in onda il 22 aprile

Rai continua a ricordare papa Francesco. Nella giornata di oggi martedì 22 aprile, infatti, nei canali della tv di Stato proseguirà il grande omaggio al pontefice argentino, scomparso ieri all’età di 88 anni. Dopo la decisione di rinviare la prima puntata di Belve di Francesca Fagnani e di puntare ancora su Bruno Vespa al posto di Stefano De Martino nell’access prime time, infatti, il palinsesto Rai subirà ulteriori modifiche. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Morte di papa Francesco: la programmazione Rai

Il campionato di calcio si è fermato, i palinsesti televisivi sono stati stravolti: la morte di papa Francesco è stata al centro della giornata di ieri e oggi martedì 22 aprile 2025 Rai ha confermato che continuerà il tributo generale a Jorge Mario Bergoglio, morto ieri all’età di 88 anni dopo 12 di pontificato. La programmazione – come anticipato – verrà nuovamente scombussolata attraverso vari cambiamenti dedicati.

Oggi martedì 22 aprile 2025, innanzitutto, non andranno in onda né Storie Italiane né È sempre Mezzogiorno e nemmeno La Volta Buona. Eleonora Daniele (che ieri ha avuto l’onere di annunciare la morte del papa in diretta), Antonella Clerici e Caterina Balivo si fermeranno tutte quante. Anche Il Paradiso delle Signore non andrà in onda. Dopo il Tg1 delle 13:30, infatti, a partire dalle 14:05 ci sarà un’edizione speciale del telegiornale di due ore dedicata all’addio a papa Francesco. Alle 16:00, invece, spazio a Lorena Bianchetti alla conduzione dello speciale A sua immagine incentrato su Bergoglio. Confermato l’appuntamento delle 17 con Alberto Matano al timone de La Vita in Diretta, che però andrà in onda con una puntata dedicata alla scomparsa di papa Francesco e in versione estesa per proseguire fino alle 20.

La serata Rai di martedì 22 aprile 2025

Saltato l’appuntamento con L’Eredità di Marco Liorni – come anticipato – alle 20 andrà in onda il Tg1. A seguire si fermerà anche Stefano De Martino, che non sarà alla guida di Affari Tuoi ma lascerà spazio a un nuovo speciale di Porta a Porta di Bruno Vespa prima della serie Fuochi d’Artificio in prima serata. In seconda serata annullato anche Stasera c’è Cattelan, che lascerà spazio al film Bar Giuseppe e a uno speciale di Casa Italia dedicato a papa Francesco. Su Rai 2, ricordiamo, è stato rinviato il debutto della nuova edizione di Belve di Francesca Fagnani e andrà in onda 18 regali con Vittoria Puccini.

