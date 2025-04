L'Eredità, la Rai ferma anche Marco Liorni: perché non va in onda stasera e quando torna Esattamente come per Affari Tuoi, anche il game show non andrà in onda e cede il posto alla programmazione di Rai 1 dedicata alla scomparsa del Pontefice.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Proprio come per Affari Tuoi e i pacchisti di Stefano De Martino, anche L’Eredità di ferma. Oggi, martedì 22 aprile 2025, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni non andrà in onda, per lasciare spazio ai programmi che racconteranno della triste scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare ieri all’età di 88 anni, nel giorno del Lunedì dell’Angelo. La morte del Pontefice sta sconvolgendo tutti i palinsesti televisivi: tante le trasmissioni cancellate, mentre altre si vedranno allungare la messa in onda.

Niente Storie Italiane né È sempre Mezzogiorno, come pure La Volta Buona o Il Paradiso delle Signore: spazio, invece, a un’edizione speciale del telegiornale di due ore dedicata all’addio a Bergoglio, trasmessa subito dopo il Tg1 delle 13:30. Dalle 16, poi, troveremo Lorena Bianchetti e A sua immagine, mentre dalle 17 Alberto Matano condurrà una lunga puntata de La Vita in Diretta, dedicata sempre alla scomparsa del Santo Padre, in onda fino alle 20.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Eredità oggi salta, perché, cosa vedremo e quanto torna il game show

Esattamente come ieri, giorno della morte di Papa Francesco, anche oggi (22 aprile) L’Eredità non andrà in onda. Così come accade per Affari Tuoi, anche il game show di Marco Liorni si ferma per far posto nella programmazione di Rai 1 alla cronaca della scomparsa di Jorge Mario Bergoglio, e al ricordo dei suoi 12 intensi anni di Pontificato. Nel pomeriggio del primo canale, infatti, oltre a saltare diverse trasmissioni, andrà in onda una puntata speciale de La Vita in Diretta che, dalle 17 sino alle 20, accompagnerà il pubblico in questo momento di grande commozione e riflessione.

Nel corso dell’appuntamento, inoltre, non mancherà occasione anche per parlare delle esequie del Pontefice, che si terranno sabato 26 aprile, alle ore 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, come comunicato dall’Ufficio delle celebrazioni liturgiche. Di tutti i dettagli dei funerali, infine, si parlerà anche a Porta a Porta che oggi andrà in onda su Rai 1 dopo il Tg delle 20, per poi lasciare la linea all’episodio della serie Fuochi d’artificio.

Sul ritorno de L’Eredità nella sua consueta fascia oraria, ancora nessuna comunicazione, anche se sul sito di RaiPlay il game show è segnalato su domani (mercoledì 23 aprile), sempre per le 18.45. Nonostante questo, però, l’azienda potrebbe ancora stravolgere il palinsesto per altri aggiornamenti sul Pontefice e la sua straordinaria vita.

Potrebbe interessarti anche