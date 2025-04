Fagnani ferma 'Belve', salta la puntata di martedì 22 aprile. La nuova programmazione Francesca Fagnani rinvia la prima puntata di Belve 2025 dopo la morte di Papa Francesco: “Come è giusto che sia”. Al suo posto il film 18 regali.

CONDIVIDI

La morte di Papa Francesco continua ad avere ripercussioni sui palinsesti della tv italiana. Dopo la pioggia di rinvii arrivata a caldo nella giornata odierna – con Ulisse su Rai 1 e The Couple su Canale 5 sospesi per il lutto del Pontefice – anche uno dei programmi più attesi della giornata di oggi, martedì 22 aprile 2025, sarà rinviato alla prossima settimana. Si tratta di Belve, lo show di interviste di Francesca Fagnani il cui debutto era atteso proprio per domani sera con prima puntata dell’edizione 2025.

Belve non va in onda domani: l’annuncio di Francesca Fagnani

Ad annunciare il rinvio di Belve è stata Francesca Fagnani, con post pubblicato nella giornata odierna: "Caro amici, come è giusto che sia la prima puntata di Belve domani non sarà in onda. Ci vediamo prestissimo, però". Queste le parole con cui la compagna di Enrico Mentana ha cancellato di fatto dal palinsesto di Rai 2 la prima puntata di Belve, che con ogni probabilità andrà in onda martedì prossimo 29 aprile. Una scelta giusta e quasi obbligata, che si inserisce nel solco della pioggia di sospensioni che sin da ieri ha colpito i principali programmi della tv italiana, che hanno scelto di fermarsi per lutto in questa giornata di profondo dolore. Come detto, non sono andati in onda il reality The Couple su Canale 5 e Ulisse il piacere della scoperta su Rai 1, ma la prima rete ha sospeso anche i game show L’Eredità e Affari Tuoi che hanno lasciato spazio ai programmi d’approfondimento dedicati alla figura del Pontefice appena scomparso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2, cambia la programmazione di martedì 22 aprile

Questa sera, al posto della puntata di Belve, Rai 2 trasmetterà il film 18 Regali, una pellicola del 2020 diretta da Francesco Amato e ispirata alla vera storia di Elisa Girotto, una 35enne che, prima di arrendersi a un tumore al seno, trova un modo particolare per rimanere vicina alla figlia appena nata, preparando per lei 18 regali, uno per ogni compleanno, fino alla maggiore età. Nel cast del film Vittoria Puccini (che interpreta la protagonista), Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo e Sara Lazzaro.

Slitterà anche la puntata di Stasera c’è Cattelan, che stasera – martedì 22 aprile – avrebbe dovuto chiudere i battenti dell’edizione 2025. Lo show della seconda serata di Rai 2 sarà rimpiazzato dal film Bar Giuseppe e – in terza serata – da un documentario dedicato alla figura di Papa Francesco.

Potrebbe interessarti anche